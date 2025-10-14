Γιατί ο Τραμπ ζήτησε την αμνήστευση του Νετανιάχου: Με… παρέσυρε το χειροκρότημα

Μέσα στα πολλά- και όχι απαραιτήτως σχετιζόμενα μεταξύ τους – που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στην μαραθώνια ομιλία του στην Κνεσέτ, αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το αίτημά του προς τους βουλευτές να αμνηστεύσουν τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Όπως είναι γνωστό, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγορείται για διαφθορά και, μάλιστα, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η τύχη του εξαρτάται από τη διατήρηση του αξιώματός του – υπό την έννοια ότι αν το χάσει, θα οδηγηθεί σχεδόν αυτόματα σε δίκη και, κατά πάσα πιθανότητα, σε καταδίκη.

«Δώστε του χάρη, ελάτε», είπε ο Τραμπ, απευθυνόμενος στον Ισραηλινό ομόλογό του, Ιζάκ Χέρτζογκ, χαμογελώντας και δείχνοντας τον Νετανιάχου, τον οποίο αποκάλεσε «έναν από τους μεγαλύτερους» ηγέτες σε καιρό πολέμου, υπό τα θερμά χειροκροτήματα της Βουλής και τις επευφημίες «Μπίμπι» (το παρατσούκλι του Νετανιάχου).

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήγησε ότι δεν είχε προγραμματίσει να ζητήσει τη χορήγηση προεδρικής χάρης για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνέσετ, όμως τον παρακίνησε το θερμό χειροκρότημα που έλαβε ο ισραηλινός Πρωθυπουργός εκείνη τη στιγμή.

«Του είπα ότι δεν ήθελα να φέρω το θέμα της χάρης, αλλά ήταν απλώς το τέλειο σημείο. Δεν συμφωνείτε;», είπε ο Τραμπ, σε συνομιλία με δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One. «Είχε δεχθεί πολύ θερμό χειροκρότημα, και όταν αυτό σταμάτησε, είπα: “Γιατί να μην δώσετε σ’ αυτόν τον τύπο μια χάρη;” Αν δεν είχε χειροκροτηθεί τόσο, δεν θα το έλεγα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για διαφθορά εδώ και χρόνια, κατηγορούμενος για απάτη, δωροδοκία και κατάχρηση εξουσίας – κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για πολιτικό «κυνήγι μαγισσών». Ωστόσο, έχει προσπαθήσει να περιορίσει τις εξουσίες του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ, γεγονός που προκάλεσε τεράστιες διαδηλώσεις στη χώρα.

