Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες, Δευτέρα (13/1), ότι θα υποδεχθεί τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Επί του προεδρικού αεροσκάφους στην πτήση της επιστροφής από τη Μέση Ανατολή, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι», ερωτηθείς από μια δημοσιογράφο αν θα συναντηθεί την Παρασκευή στην προεδρία.

Ο Ζελένσκι είχε αναγγείλει από τη δική του πλευρά νωρίτερα χθες πως πρόκειται να μεταβεί «αυτή την εβδομάδα» στην Ουάσιγκτον.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συζητήσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις δυνατότητες επιθέσεων με όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι έχει παρουσιάσει στον Τραμπ μια «εκτίμηση» για το πόσους αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία για την πολεμική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Η εβδομάδα του χάους που άλλαξε για πάντα τη πολιτική σκηνή της χώρας και το δώρο Μακρόν στην ακροδεξιά

Διακήρυξη Τραμπ: Το νέο σχέδιο ειρήνης και ανοικοδόμησης για τη Γάζα – Οι προκλήσεις για την επόμενη ημέρα

Εύσημα Κλίντον σε Τραμπ και περιφερειακούς παράγοντες: «Αξίζουν μεγάλη αναγνώριση» για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός