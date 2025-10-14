search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 09:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 06:52

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο

14.10.2025 06:52
zelenski trump 32 – new

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες, Δευτέρα (13/1), ότι θα υποδεχθεί τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Επί του προεδρικού αεροσκάφους στην πτήση της επιστροφής από τη Μέση Ανατολή, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι», ερωτηθείς από μια δημοσιογράφο αν θα συναντηθεί την Παρασκευή στην προεδρία.

Ο Ζελένσκι είχε αναγγείλει από τη δική του πλευρά νωρίτερα χθες πως πρόκειται να μεταβεί «αυτή την εβδομάδα» στην Ουάσιγκτον.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συζητήσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις δυνατότητες επιθέσεων με όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι έχει παρουσιάσει στον Τραμπ μια «εκτίμηση» για το πόσους αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία για την πολεμική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Η εβδομάδα του χάους που άλλαξε για πάντα τη πολιτική σκηνή της χώρας και το δώρο Μακρόν στην ακροδεξιά

Διακήρυξη Τραμπ: Το νέο σχέδιο ειρήνης και ανοικοδόμησης για τη Γάζα – Οι προκλήσεις για την επόμενη ημέρα

Εύσημα Κλίντον σε Τραμπ και περιφερειακούς παράγοντες: «Αξίζουν μεγάλη αναγνώριση» για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mia_nyxta_mono_mega_new
MEDIA

Mega: «Πινελιές» από το δράμα Δημήτρη Λάλου – Μαριλίτας Λαμπροπούλου «Μια νύχτα μόνο» (video)

christopoulos-new
LIFESTYLE

Χάρης Χριστόπουλος: «Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών – Αγένεια, υποτίμηση, δεν μου άρεσε καθόλου» (Video)

bridgerton
MEDIA

Bridgerton: Έρχεται στο Netflix η τέταρτη σεζόν (Trailer)

plevris 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γερμανική δοκιμασία και για τον Πλεύρη – Εκεί που δεν χωράνε… κορώνες

voridis_varras_0810_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Βορίδης, ο Βάρρας και το… memo

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 09:29
mia_nyxta_mono_mega_new
MEDIA

Mega: «Πινελιές» από το δράμα Δημήτρη Λάλου – Μαριλίτας Λαμπροπούλου «Μια νύχτα μόνο» (video)

christopoulos-new
LIFESTYLE

Χάρης Χριστόπουλος: «Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών – Αγένεια, υποτίμηση, δεν μου άρεσε καθόλου» (Video)

bridgerton
MEDIA

Bridgerton: Έρχεται στο Netflix η τέταρτη σεζόν (Trailer)

1 / 3