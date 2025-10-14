search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 01:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 00:55

Εύσημα Κλίντον σε Τραμπ και περιφερειακούς παράγοντες: «Αξίζουν μεγάλη αναγνώριση» για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

14.10.2025 00:55
BILL_KLINTON
AP

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον απέδωσε τα εύσημα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στους περιφερειακούς παράγοντες σε δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί παράγοντες αξίζουν μεγάλη αναγνώριση για το ότι τους κράτησαν όλους ενεργούς μέχρι την επίτευξη της συμφωνίας», έγραψε ο Κλίντον σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.

Ο Κλίντον δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ και η Χαμάς «πρέπει να προσπαθήσουν να μετατρέψουν αυτή την εύθραυστη στιγμή σε διαρκή ειρήνη που να διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών».

Τα σχόλια του πρώην προέδρου είναι αξιοσημείωτα, καθώς προσπάθησε να διαπραγματευτεί την ειρήνη στην περιοχή, αλλά τελικά απέτυχε, κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Οι πρώην πρόεδροι Τζορτζ Μπους και Τζο Μπάιντεν δεν έχουν ακόμη σχολιάσει δημόσια τη συμφωνία. Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ότι «θα πρέπει όλοι να είμαστε ενθαρρυμένοι και ανακουφισμένοι που το τέλος της σύγκρουσης είναι ορατό», αλλά δεν ανέφερε τον Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Η Βενεζουέλα έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

Ο Τραμπ υπονοεί ότι η Χαμάς έλαβε έγκριση να ενεργεί ως αστυνομική δύναμη για «ένα χρονικό διάστημα»

Αυτή είναι μια «γιορτή των ψευτών», λέει ο βουλευτής της Κνεσέτ που βγήκε σηκωτός από την ομιλία Τραμπ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
BILL_KLINTON
ΚΟΣΜΟΣ

Εύσημα Κλίντον σε Τραμπ και περιφερειακούς παράγοντες: «Αξίζουν μεγάλη αναγνώριση» για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα – Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Ο Μαδούρο απέλασε την πρέσβειρα της ΕΕ στη Βενεζουέλα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

podosfairo
MEDIA

UEFA: Ανοίγει τη διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 2027–2031 με μία καινοτομία

palaistinioi kratoumenoi
ΚΟΣΜΟΣ

154 απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελάθηκαν από το Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

nefeloudis zaxaros
MEDIA

Επεισόδιο με Νεφελούδη και Ζαχαρό σε εκπομπή του One - Λεκτική επίθεση στον δημοσιογράφο καταγγέλλει το κανάλι (Video)

kastoria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δραματική μείωση του πληθυσμού, συρρίκνωση τμημάτων στα σχολεία - Λουκέτα στα μαγαζιά - Αργοπεθαίνει η γουνοποιία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 01:37
BILL_KLINTON
ΚΟΣΜΟΣ

Εύσημα Κλίντον σε Τραμπ και περιφερειακούς παράγοντες: «Αξίζουν μεγάλη αναγνώριση» για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα – Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Ο Μαδούρο απέλασε την πρέσβειρα της ΕΕ στη Βενεζουέλα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

1 / 3