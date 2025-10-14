Εύσημα Κλίντον σε Τραμπ και περιφερειακούς παράγοντες: «Αξίζουν μεγάλη αναγνώριση» για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον απέδωσε τα εύσημα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στους περιφερειακούς παράγοντες σε δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί παράγοντες αξίζουν μεγάλη αναγνώριση για το ότι τους κράτησαν όλους ενεργούς μέχρι την επίτευξη της συμφωνίας», έγραψε ο Κλίντον σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.

My statement on the ceasefire between Israel and Hamas: pic.twitter.com/lN0xQxGHfT — Bill Clinton (@BillClinton) October 13, 2025

Ο Κλίντον δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ και η Χαμάς «πρέπει να προσπαθήσουν να μετατρέψουν αυτή την εύθραυστη στιγμή σε διαρκή ειρήνη που να διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών».

Τα σχόλια του πρώην προέδρου είναι αξιοσημείωτα, καθώς προσπάθησε να διαπραγματευτεί την ειρήνη στην περιοχή, αλλά τελικά απέτυχε, κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Οι πρώην πρόεδροι Τζορτζ Μπους και Τζο Μπάιντεν δεν έχουν ακόμη σχολιάσει δημόσια τη συμφωνία. Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ότι «θα πρέπει όλοι να είμαστε ενθαρρυμένοι και ανακουφισμένοι που το τέλος της σύγκρουσης είναι ορατό», αλλά δεν ανέφερε τον Τραμπ.

