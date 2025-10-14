search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

14.10.2025 00:38

Η Βενεζουέλα έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

14.10.2025 00:38
Ο Μαδούρο απέλασε την πρέσβειρα της ΕΕ στη Βενεζουέλα - Media

Η Βενεζουέλα έκλεισε ανεξήγητα την πρεσβεία της στο Όσλο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, τρεις ημέρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών Σεσίλιε Ρόανγκ.

Χθες Κυριακή, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο αποκάλεσε «κακή μάγισσα» την Ματσάδο. Η 58χρονη τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης για «την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής.

