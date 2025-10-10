Νόμπελ Ειρήνης: Υποψίες για διαρροή πριν την επίσημη ανακοίνωση μετά από… φρενίτιδα διαδικτυακών στοιχημάτων

Οι Νορβηγοί αξιωματούχοι που είναι υπεύθυνοι για την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης διερευνούν πληροφορίες για διαρροή του ονόματος της νικήτριας καθώς τα διαδικτυακά στοιχήματα εκτοξεύτηκαν εν μία νυκτί, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδεχομένως είχε γίνει ήδη γνωστό.

Στοιχήματα για την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 «για τον αγώνα της για τη δημοκρατία» ,εμφανίστηκαν στην ιστοσελίδα τυχερών παιχνιδιών Polymarket λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Νορβηγίας.

Ώρες πριν η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, ένας μυστηριώδης trader στο Polymarket άρχισε να συσσωρεύει στοιχήματα για τη νίκη της. H φρενίτιδα αγορών – από έναν πρόσφατα δημιουργημένο λογαριασμό που ονομάζεται “6741” – απέδωσε στον άγνωστο περισσότερα από 50.000 δολάρια σε κέρδος και έθεσε στο επίκεντρο τις ανησυχίες ότι η δημοφιλής αγορά προβλέψεων που βασίζεται σε κρυπτογράφηση είναι ευάλωτη σε συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών.

Οι πιθανότητες υπέρ της Ματσάδο εκτοξεύτηκαν από το 3,6% στο 39% μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ενώ σε άλλο τόσο έφτασαν στο 65% με μέγιστο το 73%.

Το Polymarket επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν σε ερωτήσεις ναι ή όχι για τα πάντα, από την πολιτική και τον αθλητισμό έως τη δημοφιλή κουλτούρα.

«Το εξετάζουμε», δήλωσε ο κ. Έρικ Άασχαϊμ, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Νόμπελ, του εκτελεστικού βραχίονα της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την είδηση, η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από τις τοπικές εφημερίδες Aftenposten και Finansavisen.

Η πενταμελής επιτροπή είχε λάβει απόφαση στις 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η Ματσάδο ενημερώθηκε σχετικά λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, στις 11 π.μ. στο Όσλο στις 10 Οκτωβρίου.

Τρεις λογαριασμοί στο Polymarket που στοιχημάτισαν κυρίως στην Ματσάδο σημείωσαν συνολικό κέρδος περίπου 90.000 δολαρίων, σύμφωνα με την Finansavisen.

