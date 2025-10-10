search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 20:25
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 19:15

Μελάνια Τραμπ: «Ο Πούτιν απάντησε στις εκκλήσεις μου για τα παιδιά από την Ουκρανία»

10.10.2025 19:15
melania trump

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απάντησε σε επιστολή της, με την οποία του εξέφραζε την ανησυχία της για τα παιδιά-θύματα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η Μελάνια έκανε την ανακοίνωση την Παρασκευή, λέγοντας ότι μετά από ένα «ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας» με τον Πούτιν, τα παιδιά της Ουκρανίας που εκτοπίστηκαν στον πόλεμο επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.

Η επιστολή της Πρώτης Κυρίας παραδόθηκε ιδιοχείρως στον Πούτιν κατά την επίσκεψή του στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε τμήματα της επιστολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν, η Πρώτη Κυρία παρακαλεί τον Πούτιν να προστατεύσει τα παιδιά, γράφοντας ότι έτσι «θα κάνει περισσότερα από το να υπηρετεί μόνο τη Ρωσία» και «θα υπηρετεί την ίδια την ανθρωπότητα».

Διαβάστε επίσης:

Νέες απειλές Τραμπ για αύξηση των δασμών στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες – Στον αέρα η προγραμματισμένη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ

Συνάντηση Μακρόν με πολιτικούς αρχηγούς: Δεν διαλύεται η κυβέρνηση – Ορίζεται πρωθυπουργός τις επόμενες ώρες

Τι σημαίνει η συμφωνία για τη Γάζα για το πολιτικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DSC_0160
MEDIA

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την EBU

panos routsi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Κατήγγειλε εκ νέου ότι παρακολουθούν την οικογένειά του – «Εκφόβισαν τον γιο μου όσο έκανα απεργία πείνας»

mercy_1010_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Μercy»: Chris Pratt και Rebecca Ferguson πρωταγωνιστούν στο εντυπωσιακό sci-fi θρίλερ της Αmazon με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (photos/video)

nikos-dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: Η ΕΕ προσπαθεί να επανεξοπλιστεί αλλά έχει ξεχάσει τι σημαίνει να αμύνεσαι

ekrixi tenessee 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Τενεσί: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών – Αναφορές για πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

