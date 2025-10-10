Μελάνια Τραμπ: «Ο Πούτιν απάντησε στις εκκλήσεις μου για τα παιδιά από την Ουκρανία»

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απάντησε σε επιστολή της, με την οποία του εξέφραζε την ανησυχία της για τα παιδιά-θύματα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η Μελάνια έκανε την ανακοίνωση την Παρασκευή, λέγοντας ότι μετά από ένα «ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας» με τον Πούτιν, τα παιδιά της Ουκρανίας που εκτοπίστηκαν στον πόλεμο επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.

Η επιστολή της Πρώτης Κυρίας παραδόθηκε ιδιοχείρως στον Πούτιν κατά την επίσκεψή του στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

🇺🇸🤝🇷🇺 WOW. Melania Trump and Putin have been working together on the issue of the welfare of children.



🕊First Lady Melania said she has “open channel of communication” with President Putin’s team for the past **three months** on reunification of children.



🌟Russia has been… pic.twitter.com/WdIsGC7QtL — Lenka White (@white_lenka) October 10, 2025

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε τμήματα της επιστολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν, η Πρώτη Κυρία παρακαλεί τον Πούτιν να προστατεύσει τα παιδιά, γράφοντας ότι έτσι «θα κάνει περισσότερα από το να υπηρετεί μόνο τη Ρωσία» και «θα υπηρετεί την ίδια την ανθρωπότητα».

