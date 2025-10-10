Συνάντηση Μακρόν με πολιτικούς αρχηγούς: Δεν διαλύεται η κυβέρνηση – Ορίζεται πρωθυπουργός τις επόμενες ώρες

Oλοκληρώθηκε η συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων μετά από περίπου δύο ώρες. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κεντρώας ομάδας LIOT, Λοράν Πανιφούς, η κυβέρνηση δεν διαλύεται, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να οριστεί ο νέος πρωθυπουργός.

Ο αρχηγός του κράτους «καταλάβαινε πολύ καλά ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος ήταν ο δείκτης ισορροπίας», πρόσθεσε ο βουλευτής, μετά από αυτή τη συνάντηση των αρχηγών κομμάτων και πολιτικών ομάδων γύρω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Κατά την αποχώρησή της από το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, η επικεφαλής των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, επιβεβαίωσε ότι ο νέος πρωθυπουργός δεν θα είναι αριστερός, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή. «Φύγαμε χωρίς απαντήσεις για όλα εκτός από το ότι ο επόμενος πρωθυπουργός που θα διορίσει ο Μακρόν δεν θα είναι στο πολιτικό μας στρατόπεδο».

O επικεφαλής του του Κομμουνιστικού Κόμματος μίλησε με τη σειρά του καθώς έφευγε από τα Ηλύσια. «Πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στην πολιτική. Απαιτεί αλλαγή πρωθυπουργού» είπε ο Φαμπιέν Ρουσέλ. «Θα προχωρήσει στον διορισμό πρωθυπουργού αντί για τη διάλυση», συνέχισε. «Θα αποφασίσει τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε πραγματική αλλαγή και αν δεν συμβεί αυτό, (…) δεν θα το αποδεχτούμε».

Ο Εμανουέλ Μακρόν «δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση», ούτε «για την αγοραστική δύναμη των Γάλλων, ούτε για τις συντάξεις ούτε για κανένα άλλο θέμα», δήλωσε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, υποσχόμενος «καμία εγγύηση για μη κατάθεση πρότασης μομφής» για μια μελλοντική κυβέρνηση από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

«Με τον ρυθμό που εξελίσσονται τα πράγματα και υπό τις συνθήκες που βρισκόμαστε σήμερα, (…) δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα καταθέσουμε πρόταση μοφής», εξήγησε πριν απειλήσει ρητά ότι «αν όλα τα θέματα δεν μπουν στο τραπέζι», συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, «τότε θα προχωρήσουμε αμέσως σε πρόταση μομφής».

Έτσι, το ομιχλώδες πολιτικό τοπίο παραμένει στη Γαλλία μετά το πέρας της σημερινής συνάντησης του προέδρου Εμανουέλ Μακράν με τους εκπροσώπους σχεδόν όλων των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων της χώρας, με εξαίρεση την Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και την εκπρόσωπο από το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Από την πλευρά της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας διευκρινίστηκε ότι ο Γάλλος πρόεδρος προσκάλεσε τους εκπροσώπους των κομμάτων που δεν επιθυμούν την διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών.

Ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος προς το παρόν αρνείται να ανοίξει τα χαρτιά του, αναμένεται να ανακοινώσει το όνομα του νέου πρωθυπουργού περί της 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.

