search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 19:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 17:26

Ύστατη προσπάθεια από τον Μακρόν: Στο Μέγαρο Ελιζέ για διαβουλεύσεις οι ηγέτες αντιπολίτευσης

10.10.2025 17:26
emanuel-macron

Τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Ελιζέ ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εν μέσω της πιο βαθιάς κοινοβουλευτικής κρίσης, που έχει βιώσει η Γαλλία τα τελευταία χρόνια.

Αν και τις τελευταίες μέρες ακόμα και στενοί του σύμμαχοι του υποδεικνύουν ευγενικά ότι ήρθε η ώρα να παραιτηθεί, εκείνος φαίνεται πως δεν το βάζει κάτω.

Σύμφωνα με πηγές κοντά του, που επικαλείται το POLITICO, ο Εμανουέλ Μακρόν είναι αποφασισμένος να δοκιμάσει ξανά τον Σεμπαστιάν Λεκορνί και θα προσπαθήσει να μάθει τι υποχωρήσεις πρέπει να κάνει, ώστε η κυβέρνηση του αυτή τη φορά να μην καταρρεύσει μέσα σε λίγες ώρες.

Δεν έλαβε πρόσκληση η Εθνική Συσπείρωση

Πρόσκληση για τη σημερινή συνάντηση έλαβαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση την Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν. Δεν είναι γνωστό ωστόσο, αν θα μοιραστεί μαζί τους τα σχέδια τους για τον Λεκορνί.

Υποστηρικτής του επεσήμανε ότι ο Μακρόν είχε προσπαθήσει να τον μεταπείσει, όταν υπέβαλε την παραίτηση του. «Κατάφερε να κάνει τα κόμματα να αλλάξουν τις θέσεις του σε αρκετά ζητήματα», σχολίασε.

Ο Λεκορνί σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τα υπόλοιπα κόμματα πάνε στην σωστή κατεύθυνση, ωστόσο η δική του αποστολή έχει ολοκληρωθεί.

Η Γαλλία έχει αλλάξει ήδη τρεις Πρωθυπουργούς σε ένα έτος και πάει για τον τέταρτο.
Ο επόμενος Πρωθυπουργός θα κληθεί να περάσει προϋπολογισμό σε ένα εχθρικό και διασπασμένο κοινοβούλιο.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να αλλάξει η πολιτική κατεύθυνση στην οποία οδεύει η χώρα. Αν Μακρόν να διορίσει ξανά τον Λεκορνί, θα το δουν σαν πρόκληση.

Καρφία από τον Ατάλ

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ που ηγείται το κόμμα του Μακρόν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο παρίσταται στη συνάντηση, ωστόσο τόνισε ότι «θα πρέπει να αρχίσει να μοιράζεται την εξουσία και να σταματήσει να δίνει την εντύπωση πως προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα».

«Τα τελευταία χρόνια είχαμε τον διορισμό Πρωθυπουργών που ήταν κοντά στον Πρόεδρο. Αυτό δεν διευκολύνει το διάλογο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης», συμπλήρωσε.

Ο Λεκορνί που παρά την παραίτηση του ηγήθηκε τις συνομιλίες μετά τα υπόλοιπα κόμματα αυτή την εβδομάδα, δεν έδωσε κάποιο στοιχείο για το ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος πρόεδρος.

Ακόμα, επεσήμανε ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού θα είναι έτοιμο, ώστε να το παρουσιάσουν στη νέα κυβέρνηση τη Δευτέρα.

Διαβάστε επίσης

Γαλλία: Ως το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται ο νέος πρωθυπουργός του Μακρόν – «Ξαναζεσταμένες συνταγές» ή νέο πρόσωπο… 74 ετών;

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι στον δρόμο της επιστροφής στη Γάζα μετά την εκεχειρία – Ουρές χιλιομέτρων – Live εικόνα

Νόμπελ Ειρήνης: Η αντίδραση του Λευκού Οίκου – «Βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη» (videos/audio)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kouvelos klavdia 88- new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Θα τραγουδήσει στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο

melania trump
ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: «Ο Πούτιν απάντησε στις εκκλήσεις μου για τα παιδιά από την Ουκρανία»

sxoleia loukerto 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 13χρονος για το αιματηρό επεισόδιο στην Τρίπολη – Βγαίνει από την εντατική ο συνομήλικος του

trump 661- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τραμπ για αύξηση των δασμών στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες – Στον αέρα η προγραμματισμένη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ

tsipras 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή» – Τι περιλαμβάνει η αυριανή συνέντευξή του στην ΕΦΣΥΝ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 19:30
kouvelos klavdia 88- new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Θα τραγουδήσει στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο

melania trump
ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: «Ο Πούτιν απάντησε στις εκκλήσεις μου για τα παιδιά από την Ουκρανία»

sxoleia loukerto 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 13χρονος για το αιματηρό επεισόδιο στην Τρίπολη – Βγαίνει από την εντατική ο συνομήλικος του

1 / 3