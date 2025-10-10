Ύστατη προσπάθεια από τον Μακρόν: Στο Μέγαρο Ελιζέ για διαβουλεύσεις οι ηγέτες αντιπολίτευσης

Τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Ελιζέ ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εν μέσω της πιο βαθιάς κοινοβουλευτικής κρίσης, που έχει βιώσει η Γαλλία τα τελευταία χρόνια.

Αν και τις τελευταίες μέρες ακόμα και στενοί του σύμμαχοι του υποδεικνύουν ευγενικά ότι ήρθε η ώρα να παραιτηθεί, εκείνος φαίνεται πως δεν το βάζει κάτω.

Σύμφωνα με πηγές κοντά του, που επικαλείται το POLITICO, ο Εμανουέλ Μακρόν είναι αποφασισμένος να δοκιμάσει ξανά τον Σεμπαστιάν Λεκορνί και θα προσπαθήσει να μάθει τι υποχωρήσεις πρέπει να κάνει, ώστε η κυβέρνηση του αυτή τη φορά να μην καταρρεύσει μέσα σε λίγες ώρες.

Δεν έλαβε πρόσκληση η Εθνική Συσπείρωση

Πρόσκληση για τη σημερινή συνάντηση έλαβαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση την Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν. Δεν είναι γνωστό ωστόσο, αν θα μοιραστεί μαζί τους τα σχέδια τους για τον Λεκορνί.

Υποστηρικτής του επεσήμανε ότι ο Μακρόν είχε προσπαθήσει να τον μεταπείσει, όταν υπέβαλε την παραίτηση του. «Κατάφερε να κάνει τα κόμματα να αλλάξουν τις θέσεις του σε αρκετά ζητήματα», σχολίασε.

Ο Λεκορνί σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τα υπόλοιπα κόμματα πάνε στην σωστή κατεύθυνση, ωστόσο η δική του αποστολή έχει ολοκληρωθεί.

Η Γαλλία έχει αλλάξει ήδη τρεις Πρωθυπουργούς σε ένα έτος και πάει για τον τέταρτο.

Ο επόμενος Πρωθυπουργός θα κληθεί να περάσει προϋπολογισμό σε ένα εχθρικό και διασπασμένο κοινοβούλιο.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να αλλάξει η πολιτική κατεύθυνση στην οποία οδεύει η χώρα. Αν Μακρόν να διορίσει ξανά τον Λεκορνί, θα το δουν σαν πρόκληση.

Καρφία από τον Ατάλ

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ που ηγείται το κόμμα του Μακρόν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο παρίσταται στη συνάντηση, ωστόσο τόνισε ότι «θα πρέπει να αρχίσει να μοιράζεται την εξουσία και να σταματήσει να δίνει την εντύπωση πως προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα».

«Τα τελευταία χρόνια είχαμε τον διορισμό Πρωθυπουργών που ήταν κοντά στον Πρόεδρο. Αυτό δεν διευκολύνει το διάλογο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης», συμπλήρωσε.

Ο Λεκορνί που παρά την παραίτηση του ηγήθηκε τις συνομιλίες μετά τα υπόλοιπα κόμματα αυτή την εβδομάδα, δεν έδωσε κάποιο στοιχείο για το ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος πρόεδρος.

Ακόμα, επεσήμανε ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού θα είναι έτοιμο, ώστε να το παρουσιάσουν στη νέα κυβέρνηση τη Δευτέρα.

