154 απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελάθηκαν από το Ισραήλ

Οι οικογένειες πολλών από τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής λένε ότι η πολυαναμενόμενη ελευθερία τους είναι γλυκόπικρη, αφού έμαθαν ότι οι αγαπημένοι τους θα απελαθούν σε τρίτες χώρες.

Τουλάχιστον 154 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα στο πλαίσιο της ανταλλαγής Ισραηλινών αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα θα εξαναγκαστούν σε εξορία από το Ισραήλ, ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων.

Όσοι πρόκειται να απελαθούν ανήκουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα Παλαιστινίων που απελευθερώνονται από το Ισραήλ – 250 άτομα που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές μαζί με περίπου 1.700 Παλαιστίνιους που έχουν απαχθεί από τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια δύο ετών του πολέμου του Ισραήλ, πολλοί από τους οποίους «εξαφανίστηκαν βίαια», σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Από την πλευρά τους, η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ομάδες απελευθέρωσαν 20 Ισραηλινούς αιχμαλώτους βάσει συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με το πού θα σταλούν οι απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι, αλλά σε προηγούμενη απελευθέρωση κρατουμένων τον Ιανουάριο, δεκάδες κρατούμενοι απελάθηκαν σε χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Τυνησίας, της Αλγερίας και της Τουρκίας.

Οι παρατηρητές δήλωσαν ότι η αναγκαστική εξορία παραβιάζει παράνομα τα δικαιώματα ιθαγένειας των απελευθερωμένων κρατουμένων και αποτελεί επίδειξη των διπλών μέτρων και σταθμών που περιβάλλουν τις συμφωνίες ανταλλαγής.

«Είναι αυτονόητο ότι είναι παράνομο», δήλωσε στο Al Jazeera ο Tamer Qarmout, αναπληρωτής καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα.

«Είναι παράνομο επειδή αυτοί είναι πολίτες της Παλαιστίνης. Δεν έχουν άλλες υπηκοότητες. Βγήκαν από μια μικρή φυλακή, αλλά στάλθηκαν σε μια μεγαλύτερη φυλακή, μακριά από την κοινωνία τους, σε νέες χώρες όπου θα αντιμετωπίσουν σημαντικούς περιορισμούς. Είναι απάνθρωπο.»

Οικογένειες σοκαρισμένες από τις απελάσεις

Μιλώντας στο Al Jazeera στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συγγενείς του Παλαιστίνιου κρατούμενου Μουχάμαντ Ιμράν δήλωσαν σοκαρισμένοι όταν έμαθαν ότι ήταν μεταξύ εκείνων που το Ισραήλ είχε αποφασίσει να εξορίσει.

Ο Ραέντ Ιμράν είπε ότι η οικογένεια είχε λάβει προηγουμένως ένα τηλεφώνημα από έναν ισραηλινό αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο αδελφός του, 43 ετών, θα αφεθεί ελεύθερος στο σπίτι του και τον ρώτησε πού θα μείνει μετά την απελευθέρωσή του.

Αλλά τη Δευτέρα, η οικογένεια απογοητεύτηκε όταν έμαθε ότι ο Μουχάμαντ, ο οποίος συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2022 και καταδικάστηκε σε 13 ισόβια κάθειρξη, θα απελαυνόταν.

«Τα σημερινά νέα ήταν σοκ, αλλά ακόμα περιμένουμε. Ίσως καταφέρουμε να τον δούμε με κάποιο τρόπο», είπε ο Ιμράν. «Αυτό που έχει σημασία είναι να αφεθεί ελεύθερος, είτε εδώ είτε στο εξωτερικό».

Η εξορία σημαίνει ότι η οικογένειά του ενδέχεται να μην μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να τον συναντήσει λόγω του ελέγχου των συνόρων από το Ισραήλ.

