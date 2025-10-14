search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 01:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 00:09

154 απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελάθηκαν από το Ισραήλ

14.10.2025 00:09
palaistinioi kratoumenoi

Οι οικογένειες πολλών από τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής λένε ότι η πολυαναμενόμενη ελευθερία τους είναι γλυκόπικρη, αφού έμαθαν ότι οι αγαπημένοι τους θα απελαθούν σε τρίτες χώρες.

Τουλάχιστον 154 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα στο πλαίσιο της ανταλλαγής Ισραηλινών αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα θα εξαναγκαστούν σε εξορία από το Ισραήλ, ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων.

Όσοι πρόκειται να απελαθούν ανήκουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα Παλαιστινίων που απελευθερώνονται από το Ισραήλ – 250 άτομα που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές μαζί με περίπου 1.700 Παλαιστίνιους που έχουν απαχθεί από τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια δύο ετών του πολέμου του Ισραήλ, πολλοί από τους οποίους «εξαφανίστηκαν βίαια», σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Από την πλευρά τους, η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ομάδες απελευθέρωσαν 20 Ισραηλινούς αιχμαλώτους βάσει συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με το πού θα σταλούν οι απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι, αλλά σε προηγούμενη απελευθέρωση κρατουμένων τον Ιανουάριο, δεκάδες κρατούμενοι απελάθηκαν σε χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Τυνησίας, της Αλγερίας και της Τουρκίας.

Οι παρατηρητές δήλωσαν ότι η αναγκαστική εξορία παραβιάζει παράνομα τα δικαιώματα ιθαγένειας των απελευθερωμένων κρατουμένων και αποτελεί επίδειξη των διπλών μέτρων και σταθμών που περιβάλλουν τις συμφωνίες ανταλλαγής.

«Είναι αυτονόητο ότι είναι παράνομο», δήλωσε στο Al Jazeera ο Tamer Qarmout, αναπληρωτής καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα.

«Είναι παράνομο επειδή αυτοί είναι πολίτες της Παλαιστίνης. Δεν έχουν άλλες υπηκοότητες. Βγήκαν από μια μικρή φυλακή, αλλά στάλθηκαν σε μια μεγαλύτερη φυλακή, μακριά από την κοινωνία τους, σε νέες χώρες όπου θα αντιμετωπίσουν σημαντικούς περιορισμούς. Είναι απάνθρωπο.»

Οικογένειες σοκαρισμένες από τις απελάσεις

Μιλώντας στο Al Jazeera στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συγγενείς του Παλαιστίνιου κρατούμενου Μουχάμαντ Ιμράν δήλωσαν σοκαρισμένοι όταν έμαθαν ότι ήταν μεταξύ εκείνων που το Ισραήλ είχε αποφασίσει να εξορίσει.

Ο Ραέντ Ιμράν είπε ότι η οικογένεια είχε λάβει προηγουμένως ένα τηλεφώνημα από έναν ισραηλινό αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο αδελφός του, 43 ετών, θα αφεθεί ελεύθερος στο σπίτι του και τον ρώτησε πού θα μείνει μετά την απελευθέρωσή του.

Αλλά τη Δευτέρα, η οικογένεια απογοητεύτηκε όταν έμαθε ότι ο Μουχάμαντ, ο οποίος συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2022 και καταδικάστηκε σε 13 ισόβια κάθειρξη, θα απελαυνόταν.

«Τα σημερινά νέα ήταν σοκ, αλλά ακόμα περιμένουμε. Ίσως καταφέρουμε να τον δούμε με κάποιο τρόπο», είπε ο Ιμράν. «Αυτό που έχει σημασία είναι να αφεθεί ελεύθερος, είτε εδώ είτε στο εξωτερικό».

Η εξορία σημαίνει ότι η οικογένειά του ενδέχεται να μην μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να τον συναντήσει λόγω του ελέγχου των συνόρων από το Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ υπονοεί ότι η Χαμάς έλαβε έγκριση να ενεργεί ως αστυνομική δύναμη για «ένα χρονικό διάστημα»

Γαλλία: Ο Λεκορνί θα παρουσιάσει προϋπολογισμό με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε 4,7% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2026

Όλα όσα έγιναν στην Αίγυπτο – Έπεσαν οι υπογραφές για την Γάζα, «τώρα αρχίζει η ανοικοδόμηση» – Ο «θρίαμβος» και τα «αγκάθια» της επόμενης μέρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα – Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Ο Μαδούρο απέλασε την πρέσβειρα της ΕΕ στη Βενεζουέλα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

podosfairo
MEDIA

UEFA: Ανοίγει τη διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 2027–2031 με μία καινοτομία

palaistinioi kratoumenoi
ΚΟΣΜΟΣ

154 απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελάθηκαν από το Ισραήλ

floridis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για «συνωμοσία των Τεμπών» κάνει λόγο ο Φλωρίδης – «Ο Πάνος Ρούτσι χρησιμοποιήθηκε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

kastoria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δραματική μείωση του πληθυσμού, συρρίκνωση τμημάτων στα σχολεία - Λουκέτα στα μαγαζιά - Αργοπεθαίνει η γουνοποιία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 00:51
apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα – Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Ο Μαδούρο απέλασε την πρέσβειρα της ΕΕ στη Βενεζουέλα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

podosfairo
MEDIA

UEFA: Ανοίγει τη διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 2027–2031 με μία καινοτομία

1 / 3