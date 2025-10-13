Αυτή είναι μια «γιορτή των ψευτών», λέει ο βουλευτής της Κνεσέτ που βγήκε σηκωτός από την ομιλία Τραμπ (Video)

Δύο Ισραηλινοί βουλευτές, ο Άιμαν Όντεχ και ο Οφέρ Κασίφ, σήκωσαν αφίσες διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ.

Οι δύο Ισραηλινοί βουλευτές που έφεραν μια πινακίδα που έγραφε «αναγνωρίστε την Παλαιστίνη» στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνεσέτ, εκδιώχθηκαν σχεδόν αμέσως από το κοινοβούλιο του Ισραήλ τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.

Και δύο ανήκουν στο μπλοκ της αντιπολίτευσης που έχει επικρίνει έντονα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις πολιτικές του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ιδίως για τη μαζική στρατιωτική δράση που έχει σκοτώσει πάνω από 65.000 ανθρώπους στη Γάζα, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 1.200 Ισραηλινοί.

«Με απομάκρυναν από την ολομέλεια μόνο και μόνο επειδή έθεσα το απλούστερο αίτημα, ένα αίτημα στο οποίο συμφωνεί ολόκληρη η διεθνής κοινότητα: Να αναγνωριστεί ένα παλαιστινιακό κράτος. Να αναγνωριστεί αυτή η απλή πραγματικότητα: Υπάρχουν δύο λαοί εδώ και κανένας από τους δύο δεν πρόκειται να πάει πουθενά», δημοσίευσε αργότερα Όντεχ στο X.

הוציאו אותי מהמליאה רק כי העליתי את הדרישה הפשוטה ביותר, דרישה שכל הקהילה הבינלאומית מסכימה עליה:



להכיר במדינה פלסטינית.



להכיר במציאות הפשוטה הזו:



יש כאן שני עמים, ואף אחד לא זז מכאן. pic.twitter.com/vIsj4KG7vf October 13, 2025

Ο Όντεχ μίλησε στο Reuters, χαρακτηρίζοντας τη συνεδρίαση «ψεύτικη γιορτή».

«Πρόκειται για μια ψεύτικη γιορτή, μια γιορτή ψευτών που ουσιαστικά λένε ψέματα στους εαυτούς τους. Είναι άνθρωποι που δεν κέρδισαν τον πόλεμο» είπε.

Και συνέχισε: «Μιλάμε για την πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ, που εκμεταλλεύτηκε την 7η Οκτωβρίου, μαζί με τον Τραμπ που νομιμοποίησε τον εκτοπισμό, για να αλλάξουν την παλαιστινιακή πραγματικότητα. Και στο τέλος, ο πόλεμος τελείωσε και παραμένουν 7,5 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και 7,5 εκατομμύρια Εβραίοι σε αυτή τη γη. Γι’ αυτό κατασκευάζουν μια ψεύτικη νίκη – λένε ψέματα στους εαυτούς τους. Ήθελα να πω την αλήθεια: δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει σταθερότητα, δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους και της κυριαρχίας του».

Ο Όντεχ αναγνώρισε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στον Τραμπ ή στη διαδικασία, αλλά υπογράμμισε ότι η κατάπαυση του πυρός και η ανταλλαγή ομήρων πρέπει να στηριχθούν:

«Ξέρω ότι ο Τραμπ είναι προκατειλημμένος και ότι υπάρχουν πολλές παγίδες στο σχέδιο. Όμως ο τερματισμός του πολέμου και η συμφωνία ανταλλαγής – οφείλουμε να τη στηρίξουμε για ανθρωπιστικούς λόγους, για τον λαό της Γάζας, και για πολιτικούς λόγους – για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος που τροφοδότησε την άκρα δεξιά. Δεν νίκησαν την παλαιστινιακή υπόθεση. Η παλαιστινιακή υπόθεση έγινε σύμβολο ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την αλήθεια. Πρέπει να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό Κράτος και να τερματιστεί η κατοχή».

