Ομπάμα για Γάζα: Το τέλος του πολέμου ευκαιρία για ανοικοδόμηση και «διαρκή ειρήνη» – Ανάρτηση χωρίς αναφορά στον Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα σε μια ανάρτηση στο X το απόγευμα της Πέμπτης.

Είπε ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα προσφέρει μια ευκαιρία για ανοικοδόμηση και επίτευξη «διαρκούς ειρήνης».

Ο Ομπάμα είναι ο μόνος πρώην πρόεδρος που έχει εκφράσει μέχρι στιγμής την άποψή του για τη συμφωνία Τραμπ. Μέχρι αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην Ουάσινγκτον, οι εν ζωή πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Μπους και Τζο Μπάιντεν, δεν είχαν κάνει κανένα δημόσιο σχόλιο.

