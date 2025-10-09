Η Χαμάς κηρύσσει το τέλος του πολέμου και την έναρξη μόνιμης εκεχειρίας – Τα βλέμματα στο Ισραήλ για την επικύρωση της συμφωνίας

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, που ήταν ο στόχος της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα του Κατάρ, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Πέμπτη τα ξημερώματα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα του περάσματος Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις

Η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση από το Ισραήλ όλων των φυλακισμένων Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών.

Η ομάδα έλαβε εγγυήσεις από μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά.

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια είπε ότι αυτές οι εγγυήσεις δόθηκαν από διεθνείς μεσολαβητές και την κυβέρνηση Τραμπ, επιβεβαιώνοντας «ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά».

BREAKING:



One of Hamas’ top 5 leaders Khalil al-Hayya has announced that the ceasefire will be permanent



It remains to be seen whether Hamas will disarm and hand over power in accordance with the peace plan. pic.twitter.com/g7QmEIj3h9 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 9, 2025

Πρόσθεσε ότι 250 Παλαιστίνιοι που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας, μαζί με 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου.

Στο Ισραήλ, η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για την έγκριση της φάσης εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ολοκληρώθηκε με σημαντική καθυστέρηση, καθώς ο Μπεν Γκβιρ ήθελε να ασκήσει να ασκήσει βέτο στην απελευθέρωση συγκεκριμένων Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας. Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, ανακοίνωσε πως θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Χαμάς ενώ απείλησε εκ νέου πως θα ρίξει την κυβέρνηση εάν δεν διαλυθεί η Χαμάς.

Το πλήρες υπουργικό συμβούλιο συγκαλείται τώρα για να ψηφίσει τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί με ισχυρή πλειοψηφία. Μόλις το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει και υπογράψει το σχέδιο, ο βομβαρδισμός της Γάζας θα σταματήσει – θα υπάρξει πλήρης κατάπαυση του πυρός – εντός 24 ωρών. Η Χαμάς θα έχει στη συνέχεια τρεις ημέρες για να επιστρέψει τους ομήρους και τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν εν μέρει από τη Γάζα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, επιβεβαίωσε ότι αυτό είναι το σχέδιο σε συνέντευξή του στο Fox News νωρίτερα σήμερα. «Είμαστε δεσμευμένοι στο σχέδιο του Τραμπ», είπε. Αναμένεται επίσης να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και να προχωρήσει η απελευθέρωση κρατουμένων από το Ισραήλ.

Η Χαμάς ζήτησε από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του και δεν θα καθυστερήσει. Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν σήμερα.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του «τερμάτισε τον πόλεμο».

Σύμφωνα με τo σχέδιο, εντός 24 ωρών, οι Ισραηλινές δυνάμεις αναμένεται να υποχωρήσουν στις συμφωνημένες γραμμές ανάπτυξης, με αποτέλεσμα ο στρατός να παραμείνει υπό τον έλεγχο λίγο περισσότερο από το ήμισυ της επικράτειας της Λωρίδας, ή 53% – το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών.

Μετά την υποχώρηση, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα ελέγχουν μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος ολόκληρης της συνοριακής γραμμής της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας – της περιοχής των συνόρων Αιγύπτου-Γάζας – μαζί με την Μπέιτ Χανούν και την Μπέιτ Λαχίγια στο βόρειο άκρο της Λωρίδας, μια κορυφογραμμή στα ανατολικά περίχωρα της πόλης της Γάζας και μεγάλα τμήματα της Ράφα και του Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Eντός 72 ωρών από την υποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει τους 48 ομήρους που κρατά, ξεκινώντας από τους 20 που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Η οργάνωση έχει δηλώσει στο παρελθόν σε μεσολαβητές ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ορισμένα από τα πτώματα των δολοφονημένων ομήρων, κάτι που μπορεί να καθυστερήσει την απελευθέρωσή τους.

Το ψήφισμα ορίζει ότι το πρόγραμμα απελευθέρωσης των ομήρων θα «καθοριστεί με προσεκτική εξέταση για να αποφευχθεί η διακινδύνευση της ζωής τους ή η καθυστέρηση της απελευθέρωσής τους, δεδομένων των συνθηκών και της κατάστασης των ομήρων».

Οι ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν σε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού από τη Χαμάς χωρίς τελετή απελευθέρωσής τους. Στη συνέχεια, ο Ερυθρός Σταυρός θα τους μεταφέρει στα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού που περιμένουν στη Γάζα.

Οι όμηροι θα συνοδευτούν στη συνέχεια εκτός Γάζας στη στρατιωτική βάση Re’im κοντά στα σύνορα για έναν αρχικό έλεγχο σωματικής και ψυχικής υγείας. Ορισμένα μέλη των οικογενειών των ομήρων αναμένεται να περιμένουν στις εγκαταστάσεις του Re’im τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι είναι έτοιμος να χειριστεί την ταυτόχρονη απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων εάν η Χαμάς επιλέξει να τους απελευθερώσει όλους μαζί.

Αργότερα, οι όμηροι και οι οικογένειές τους θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία στο κεντρικό Ισραήλ για πρόσθετη θεραπεία και για να συναντήσουν άλλα μέλη των οικογενειών τους.

Οι όμηροι που χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο νοσοκομείο Soroka στη Μπιρσίβα χωρίς να περάσουν από τις εγκαταστάσεις του Re’im.

Οι σοροί των δολοφονημένων ομήρων πρόκειται να παραληφθούν από στρατεύματα στη Γάζα, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή προς τιμήν τους, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου. Τα φέρετρα θα εξεταστούν επίσης από σκαπανείς «για λόγους ασφαλείας», σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

Τα φέρετρα με τους πολίτες ομήρους θα μεταφερθούν στη συνέχεια στο ιατροδικαστικό ίδρυμα Αμπού Καμπίρ για ταυτοποίηση, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες. Τα φέρετρα των δολοφονημένων στρατιωτών θα μεταφερθούν στο στρατόπεδο Σούρα του Ισραηλινού Στρατού για ταυτοποίηση.

Εάν οι σοροί των νεκρών ομήρων δεν απελευθερωθούν όλοι, τότε θα εφαρμοστεί ένα διαβαθμισμένο παράρτημα με «πρόσθετους όρους», ορίζει το ψήφισμα.

Με τη σειρά του, το Ισραήλ θα ξεκινήσει την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων και κρατουμένων που βρίσκονται υπό την επιμέλεια της Ισραηλινής Υπηρεσίας Φυλακών ή των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Αυτό θα περιλαμβάνει 250 κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, οι οποίοι θα απελευθερωθούν με τη συμφωνία ότι θα απελαθούν στη Γάζα ή στο εξωτερικό και δεν θα επιστρέψουν στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ θα αφήσει επίσης ελεύθερους 1.700 κατοίκους της Γάζας και 22 ανήλικους, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, αλλά συνελήφθησαν μετά.

Θα επιστραφούν επίσης οι σοροί 360 ανθρώπων που το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει «τρομοκράτες».

Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι η απελευθέρωση ομήρων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου λέει ότι η εκτίμηση της κυβέρνησης Τραμπ είναι ότι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα αρχίσουν να απελευθερώνονται τη Δευτέρα. Σε δήλωση που απεστάλη σε δημοσιογράφους, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αναφέρει ότι μόλις το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία για τους ομήρους αργότερα σήμερα, το Ισραήλ θα αποσυρθεί στη συμφωνημένη γραμμή εντός της Γάζας, σε μια διαδικασία που θα πρέπει να διαρκέσει λιγότερο από 24 ώρες. «Στη συνέχεια, ξεκινά το χρονοδιάγραμμα των 72 ωρών και η Χαμάς θα προσπαθήσει να προχωρήσει νωρίτερα, όσο είναι δυνατόν. Η εκτίμησή μας είναι ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται τη Δευτέρα», αναφέρει η δήλωση.

Διαβάστε επίσης:

Η Μόσχα λέει ότι η Ουκρανία ανατίναξε τον αγωγό αμμωνίας στην περιοχή του Ντονέτσκ (Video)

ΟΗΕ: 170.000 τόνοι βοήθειας είναι έτοιμοι να μπουν στη Γάζα – «Περιμένουμε το πράσινο φως»

Μακρόν: Οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές για την ειρήνη στη Γάζα – Υπαρξιακή απειλή ο ταχύς εποικισμός της Δυτικής Όχθης