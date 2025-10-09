Συνάντηση Νετανιάχου με Κούσνερ και Γουίτκοφ πριν από τη συνεδρίαση της ισραηλινής κυβέρνησης – Παρόντες και στο υπουργικό

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στην Ιερουσαλήμ ενόψει της συνεδρίασης της ισραηλινής κυβέρνησης σχετικά με το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα την Πέμπτη, δήλωσε στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is now meeting with President Trump's Special Envoy to the Middle East, Steve Witkoff, and with the President's son-in-law, Jared Kushner. pic.twitter.com/AY9uzipwpu October 9, 2025

Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ συναντήθηκαν επίσης με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ανέφερε το γραφείο του προέδρου.

Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ είναι παρόντες στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ προσκαλεί επίσημα τον «πρόεδρο της ειρήνης» Τραμπ να μιλήσει

Ο Αμίρ Οχάνα, πρόεδρος της Κνεσέτ, του ισραηλινού κοινοβουλίου, δημοσίευσε την επίσημη πρόσκλησή του προς τον Τραμπ να μιλήσει εκεί. «Το Ισραήλ περιμένει τον Πρόεδρο της Ειρήνης», έγραψε στην ανάρτησή του.

It is my profound honor and privilege to officially invite the greatest friend and ally of the Jewish people in modern history, @POTUS @realDonaldTrump, to deliver a formal address to the nation before the Knesset.



Israel awaits The Peace President. pic.twitter.com/gJl2rqSgTj October 9, 2025

Επισύναψε την πρόσκλησή του στον Τραμπ, γραμμένη σε επίσημο επιστολόχαρτο. Θα είναι η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ μιλά στην Κνεσέτ από την εποχή του Τζορτζ Μπους του νεότερου το 2008, σημείωσε ο Οχάνα στην επιστολή.

Διαβάστε επίσης:

Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

Φρίκη στην Ιταλία: 25χρονη συνελήφθη για τη δολοφονία των νεογέννητων διδύμων της – Είχε σκοτώσει και άλλο παιδί πριν 3 χρόνια

Ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ λέει ότι θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου αν δεν διαλυθεί η Χαμάς