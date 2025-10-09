search
ΚΟΣΜΟΣ

09.10.2025 23:31

Συνάντηση Νετανιάχου με Κούσνερ και Γουίτκοφ πριν από τη συνεδρίαση της ισραηλινής κυβέρνησης – Παρόντες και στο υπουργικό

09.10.2025 23:31
netanyahu witcoff

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στην Ιερουσαλήμ ενόψει της συνεδρίασης της ισραηλινής κυβέρνησης σχετικά με το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα την Πέμπτη, δήλωσε στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος.

Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ συναντήθηκαν επίσης με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ανέφερε το γραφείο του προέδρου.

Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ είναι παρόντες στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ προσκαλεί επίσημα τον «πρόεδρο της ειρήνης» Τραμπ να μιλήσει

Ο Αμίρ Οχάνα, πρόεδρος της Κνεσέτ, του ισραηλινού κοινοβουλίου, δημοσίευσε την επίσημη πρόσκλησή του προς τον Τραμπ να μιλήσει εκεί. «Το Ισραήλ περιμένει τον Πρόεδρο της Ειρήνης», έγραψε στην ανάρτησή του.

Επισύναψε την πρόσκλησή του στον Τραμπ, γραμμένη σε επίσημο επιστολόχαρτο. Θα είναι η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ μιλά στην Κνεσέτ από την εποχή του Τζορτζ Μπους του νεότερου το 2008, σημείωσε ο Οχάνα στην επιστολή.

