ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:53
09.10.2025 22:28

Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

09.10.2025 22:28
kabul blast

Σειρά εκρήξεων και πυροβολισμών συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και αυτόπτες μάρτυρες.

Τα αίτια των εκρήξεων και η πιθανότητα να υπάρχουν θύματα παραμένουν ασαφή.

Δημοσιεύσεις στα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπαινίσσονταν πιθανές αεροπορικές επιδρομές από άγνωστα αεροσκάφη.

Ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, επικεφαλής εκπρόσωπος της προσωρινής κυβέρνησης των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν καθώς ο υπουργός Εξωτερικών του Αφγανιστάν έφτασε στην Ινδία για συνομιλίες με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών με το Νέο Δελχί, στην πρώτη τέτοια επίσκεψη ηγέτη της ομάδας από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2021.

Το εξαήμερο ταξίδι του Αμίρ Χαν Μουτακί υπογραμμίζει τις προσπάθειες της προσωρινής κυβέρνησης των Ταλιμπάν να ενισχύσει τη συνεργασία με τις περιφερειακές δυνάμεις για την εξασφάλιση ενδεχόμενης διπλωματικής αναγνώρισης.

