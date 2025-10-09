Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

Σειρά εκρήξεων και πυροβολισμών συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και αυτόπτες μάρτυρες.

Τα αίτια των εκρήξεων και η πιθανότητα να υπάρχουν θύματα παραμένουν ασαφή.

Δημοσιεύσεις στα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπαινίσσονταν πιθανές αεροπορικές επιδρομές από άγνωστα αεροσκάφη.

Breaking: Two loud explosions were heard in #Kabul, followed by a series of gunfire. Unconfirmed reports suggest the sounds came from the eastern side of the city, around District 8. Other reports indicate that the noise of aircrafts can also be heard over the city. More details… pic.twitter.com/sSIWjsLaik — Kabir Haqmal🇦🇫 (@Haqmal) October 9, 2025

Ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, επικεφαλής εκπρόσωπος της προσωρινής κυβέρνησης των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν καθώς ο υπουργός Εξωτερικών του Αφγανιστάν έφτασε στην Ινδία για συνομιλίες με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών με το Νέο Δελχί, στην πρώτη τέτοια επίσκεψη ηγέτη της ομάδας από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2021.

Το εξαήμερο ταξίδι του Αμίρ Χαν Μουτακί υπογραμμίζει τις προσπάθειες της προσωρινής κυβέρνησης των Ταλιμπάν να ενισχύσει τη συνεργασία με τις περιφερειακές δυνάμεις για την εξασφάλιση ενδεχόμενης διπλωματικής αναγνώρισης.

