Ημέρα της Νίκης κατά του ναζισμού στη Μόσχα: Βορειοκορεάτες στρατιώτες παρέλασαν στην Κόκκινη Πλατεία (Video)

Βορειοκορεάτες στρατιώτες συμμετείχαν στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας την Παρασκευή, στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στα πλάνα της τελετής διακρίνονται στρατιωτικά τμήματα της Βόρειας Κορέας να παρελαύνουν μαζί με Ρώσους στρατιώτες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία, ενώ Βορειοκορεάτες αξιωματούχοι παρακολουθούσαν από τις εξέδρες.

Η φετινή παρέλαση της 9ης Μαΐου πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας και θεωρείται από τις πιο περιορισμένες των τελευταίων ετών, λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία και των φόβων για πιθανές επιθέσεις.

Η Ημέρα της Νίκης αποτελεί την πιο σημαντική εθνική επέτειο για τη Ρωσία, τιμώντας τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, αλλά και τα περίπου 27 εκατομμύρια Σοβιετικών πολιτών που σκοτώθηκαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάμεσά τους και εκατομμύρια Ουκρανοί.

Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, η φετινή παρέλαση δεν περιλάμβανε άρματα μάχης ή άλλο βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό στην Κόκκινη Πλατεία, στοιχείο που υπογραμμίζει τη διαφορετική συγκυρία υπό το βάρος του πολέμου στην Ουκρανία.

