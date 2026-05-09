Σε γάμο στο Ηράκλειο καλεσμένος ο Νίκος Ανδρουλάκης – Κουμπάρα η Μαρία Τζομπανάκη

Παρασκευοσαββατοκύριακο με… κοινωνικό και πολιτικό άρωμα για τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο creta24.gr, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εθεάθη την Παρασκευή σε γάμο με έντονο «πράσινο» χρώμα, εκεί όπου ο συντονιστής της οργάνωσης του Κινήματος στα Ανώγεια, Μανόλης Πασπαράκης παντρεύτηκε, έχοντας κουμπάρα -μεταξύ άλλων- τη δημοφιλή και σπουδαία ηθοποιό Μαρία Τζομπανάκη.

Το «παρών» δεν έδωσαν μόνο οι καλεσμένοι του στενού κύκλου, αλλά και αρκετά στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από την Κρήτη και την Αθήνα, με ονόματα όπως ο Παύλος Χρηστίδης και ο ηθοποιός και υπεύθυνος του τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Αεράκης να ξεχωρίζουν στο σύνολο των προσώπων που συγκεντρώθηκαν.

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου κλείνει την Κυριακή (10/05) με την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Μανώλη Μπικάκη, στις 11:30, σε χώρο στην είσοδο του κοιμητηρίου στον οικισμό Αμύγδαλος της ΔΚ Παρανύμφων, στη ΔΕ Αστερουσίων του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

