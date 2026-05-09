Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητής: Κείμενο υπογραφών καλλιτεχνών κόντρα στην απαγόρευση διεξαγωγής του

Το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στηρίζουν με κείμενο υπογραφών καλλιτέχνες που εναντιώνονται στην απαγόρευση διεξαγωγής του στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου από την διοίκηση του ΕΚΠΑ η οποία επικαλείται λόγους «ασφάλειας και πολιτικής προστασίας» όπως αναφέρεται στο εν λόγω κείμενο.

Χαρακτηρίζουν «αδιανόητη» και «προκλητική» την απόφαση για την απαγόρευση του φεστιβάλ στο επί δεκαετίες «σπίτι» του, ένα φεστιβάλ που έχουν τιμήσει με την παρουσία τους οι πιο σημαντικοί καλλιτέχνες και που αποτελεί θεσμό για την πολιτιστική ζωή του τόπου.

Το κείμενο μέχρι στιγμής υπογράφουν 44 καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Νατάσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, κ.ά. Ο κατάλογος των υπογραφών παραμένει ανοιχτός και θα ανανεώνεται με τα ονόματα καλλιτεχνών που θα υπογράφουν το κείμενο.

Αναλυτικά το κείμενο των καλλιτεχνών έχει ως εξής:

Εμείς, οι καλλιτέχνες και δημιουργοί, στηρίζουμε το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή και απαιτούμε από την διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να πάρει πίσω την απαράδεκτη απόφαση να αρνηθεί στην ΚΝΕ την διεξαγωγή του στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Από το 1975 μέχρι και σήμερα, το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή αποτελεί θεσμό για την καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας, σημείο συνάντησης της τέχνης με το λαό. Οι πιο σημαντικοί καλλιτέχνες το έχουν τιμήσει με την παρουσία τους, η τέχνη τους έγινε «ένα» με τους χιλιάδες λαού και νέων που το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ σταθερά αποτελεί βήμα διάδοσης του νέου καλλιτεχνικού έργου και προβολής του ποιοτικού πολιτισμού.

Η απόφαση απαγόρευσης του Φεστιβάλ, στο χώρο που αποτέλεσε και για πολλά χρόνια το «σπίτι» του, για «λόγους ασφάλειας και πολιτικής προστασίας» είναι αδιανόητη και προκλητική, αποτελεί ένδειξη αυταρχισμού και λογοκρισίας εκ μέρους της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα Πανεπιστήμια οφείλουν να είναι χώρος ελεύθερης διάδοσης ιδεών και πολιτισμού, διεκδίκησης και γνώσης. Η απαγόρευση ενός πολιτικού Φεστιβάλ, με την ιστορία και το στίγμα του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, θυμίζει παλιές και σκοτεινές εποχές.

Οι καλλιτέχνες διαχρονικά υπερασπιζόμαστε τους αγώνες των φοιτητών και των φοιτητριών για την παιδεία και τον πολιτισμό, για τη ζωή και το μέλλον τους. Το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε και τώρα.

Ενώνουμε την φωνή μας με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τα εργατικά Σωματεία, άλλους μαζικούς φορείς και ζητάμε το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή να πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Ούτε απαγορεύσεις, ούτε σιωπή – το Φεστιβάλ είναι αγώνες, τέχνη και φωνή!

Οι καλλιτέχνες που υπογράφουν μέχρι στιγμής (αλφαβητικά):

Μανόλης Ανδρουλιδάκης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Γκιντίκι, Σπύρος Γραμμένος, Γιάννης Δίσκος, Χριστόφορος Ζαραλίκος, Κώστας Θωμαΐδης, Βιολέτα Ικαρη, Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης, Πολυξένη Καράκογλου, Θέμης Καραμουρατίδης, Χρύσα Κατσαρίνη, Κοινοί Θνητοί, Γρηγόρης Κλιούμης (Υπόγεια Ρεύματα), Φώντας Λάδης, Μίλτος Λογιάδης, Γιάννης Λουπάκης, Κώστας Μαλιάτσης, Δημήτρης Μητσοτάκης, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Νατάσσα Μποφίλιου, Δημήτρης Μυστακίδης, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Θύμιος Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαζαχαριάκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Θανάσης Περάκης (Tiny Jackal), Αριστοτέλης Ρήγας, Πάρις Ρούπος, Το Σφάλμα, Αγγελική Τουμπανάκη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Διονύσης Τσακνής, Υπεραστικοί, Νίκος Φακαρος, Νεφέλη Φασούλη, Banda Entopica, Koza Mostra, Magic De Spell, Otra Rota, Papazo, Social Waste.

Διαβάστε επίσης:

Metallica: Απόψε η τεράστια συναυλία των θρύλων της metal στο ΟΑΚΑ – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Metallica: Η μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα για τους θρύλους της metal – Φωτογραφίες από τις πρόβες στο ΟΑΚΑ (photos/video)

«Ριγιούνιον»: Ελένη Τσαλιγοπούλου και Κώστας Λειβαδάς συναντιούνται δισκογραφικά μετά από 20 χρόνια (Video)