Χανταϊός: Αεροσκάφη στέλνουν στην Ισπανία χώρες για να παραλάβουν υπηκόους τους – Δεν υπάρχουν επιπλέον κρούσματα, λέει ο ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς έφτασε το Σάββατο στην Ισπανία, όπου και θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Τενερίφη, εξετάζοντας την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο άρχισε το ξέσπασμα του Χανταϊού.

Ο Γκεμπρεγεσούς ανέφερε στο Χ ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον κυβερνήτη του πλοίου, ενώ ένας συνάδελφος του από τον ΠΟΥ που βρίσκεται στο πλοίο, δήλωσε ότι σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν επιπλέον άνθρωποι στο πλοίο που να έχουν συμπτώματα του Χανταϊού.

Την ίδια ώρα, η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για παραλάβουν τους υπηκόους τους, που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγη από το ξέσπασμα του Χανταϊού, όπως ανακοίνωσε στη Μαδρίτη, ο Ισπανός υπουργός των Εσωτερικών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλλει δύο επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες, πρόσθεσε ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι έχει κανονιστεί η αποστολή αεροσκαφών, αλλά και η κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τους μη Ευρωπαίους πολίτες, οι χώρες των οποίων αδυνατούν να αποστείλουν αεροσκάφη, σύμφωνα με τον ίδιο υπουργό.

Ιταλία: Σε επιτήρηση επιβάτες κοινής πτήσης με γυναίκα που βρισκόταν στο MV Hondius

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε σε «ενεργή επιτήρηση» τέσσερις επιβάτες που επέβαιναν σε πτήση της KLM με προορισμό τη Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά μια γυναίκα που βρισκόταν στο πλοίο MV Hondius και η οποία στη συνέχεια νοσηλεύτηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου και απεβίωσε λόγω του χανταϊού.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των τεσσάρων, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, έχουν καταγραφεί και οι πληροφορίες έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες περιφέρειες: Καλαβρία, Καμπανία, Τοσκάνη και Βένετο, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιτήρηση «με βάση την αρχή της μέγιστης προσοχής», όπως αναφέρεται.

