MV Hondius: Θεωρίες συνομωσίας και φήμες ότι οι επιβάτες λογοκρίνονται στα social media – Τι απαντά content creator

Ένας επιβάτης στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επιδημίας ιού hantavirus απαντά στις διαδικτυακές φήμες ότι οι ταξιδιώτες λογοκρίνονται από το να μοιράζονται την εμπειρία τους στο διαδίκτυο.

«Έχω δει πολλούς ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνουν εικασίες για τον λόγο που οι περισσότεροι επιβάτες δεν δημοσιεύουν τίποτα δημόσια και αν υπάρχουν κανόνες σχετικά με τις αναρτήσεις στο πλοίο», λέει ο ταξιδιωτικός blogger και επιβάτης του MV Hondius, Kasem Ibn Hattuta, σε μια δήλωση που μοιράστηκε μέσω email στις 7 Μαΐου.

Ο Hattuta είναι ένας από τους δύο δημιουργούς περιεχομένου στο πλοίο που μοιράζονται τακτικές ενημερώσεις στο Tiktok και το Instagram και ένας από τους λίγους που έχουν μιλήσει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ενώ βρίσκονται ακόμα στο πλοίο.

Ο Hattuta ισχυρίζεται ότι ο λόγος για τις περιορισμένες αναρτήσεις «είναι απλώς επειδή οι επιβάτες θέλουν να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους». Προσθέτει: «Έχουμε Wifi και ο καθένας είναι ελεύθερος να μοιράζεται ό,τι θέλει, αλλά δεν είναι εύκολο να έχεις όλη αυτή την έκθεση στα μέσα ενημέρωσης από το πουθενά και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τη θέλουν».

Το MV Hondius έχει προσβληθεί από τον ιό hantavirus, μια σπάνια αλλά σοβαρή ασθένεια που συνήθως συνδέεται με περιττώματα τρωκτικών. Η επιδημία ξεκίνησε μετά τον θάνατο ενός Ολλανδού άνδρα που επέβαινε στο πλοίο στις 11 Απριλίου. Συνολικά τρεις επιβάτες έχουν πεθάνει και αρκετοί άλλοι εμφανίζουν συμπτώματα. Οκτώ άτομα υπάρχουν υποψίες ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, αλλά μόνο τρία από αυτά έχουν επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Την Πέμπτη 7 Μαΐου, η εταιρεία κρουαζιέρας επιβεβαίωσε ότι το πλοίο αναχώρησε από το Πράσινο Ακρωτήριο, ένα νησιωτικό έθνος στον Ατλαντικό Ωκεανό στα ανοικτά της Δυτικής Αφρικής, την Τετάρτη. Το πλοίο βρίσκεται τώρα καθ’ οδόν προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, τα οποία βρίσκονται στα ανοικτά των ακτών του Μαρόκου, και αναμένεται να φτάσει τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 10 Μαΐου.

Η αναχώρηση από το Πράσινο Ακρωτήριο ακολούθησε την επιτυχή ιατρική εκκένωση τριών ατόμων που επέβαιναν στο πλοίο. Η Oceanwide Expeditions ισχυρίζεται περαιτέρω ότι «δεν υπάρχουν συμπτωματικά άτομα» στο πλοίο.

Ο Hattuta λέει ότι υπήρχε ένα αίσθημα «ανακούφισης» στο πλοίο μετά την εκκένωση των ασθενών επιβατών από το πλοίο.

«Η ατμόσφαιρα στο πλοίο μπορεί να ήταν ήρεμη με λίγη ανησυχία επειδή ανησυχούσαμε για τους άρρωστους, αλλά τώρα δεν είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη μέρα στη θάλασσα που είχαμε πριν», λέει. «Όλοι διατηρούν υψηλό ηθικό, οι άνθρωποι χαμογελούν και αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ψυχραιμία».

Λέει ότι έχει δει αρκετούς ανθρώπους να περπατούν στα εξωτερικά καταστρώματα για να πάρουν καθαρό αέρα και ορισμένοι παρατηρητές πουλιών εξακολουθούν να προσπαθούν να εντοπίσουν διάφορα πλάσματα στον ουρανό. Προσθέτει «όλοι φορούν μάσκες [ειδικά] όταν βρίσκονται μέσα στο πλοίο και διατηρούν ασφαλή απόσταση».

«Είχαμε αρκετούς γιατρούς μαζί μας στο πλοίο πριν από την αναχώρηση από το Πράσινο Ακρωτήριο, κάτι που ήταν επίσης καθησυχαστικό, καθώς τώρα έχουμε ειδικούς στο πλοίο, κανείς δεν έχει επί του παρόντος συμπτώματα που σχετίζονται με τον χανταϊό και ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι», λέει.

Στις 7 Μαΐου, ο επιβάτης και influencer ταξιδιών Jake Rosmarin δημοσίευσε μια ενημέρωση στα Instagram Stories του. «Είμαι ακόμα σε καλή διάθεση και συνεχίζω καθ’ οδόν προς τα Κανάρια Νησιά», έγραψε ο Rosmarin στη λεζάντα μιας φωτογραφίας που τον έδειχνε να χαμογελάει σε ένα εξωτερικό μπαλκόνι του πλοίου με θέα τον Ατλαντικό Ωκεανό.

«Παίρνω λίγο καθαρό αέρα και ακούω τον ήχο του ωκεανού», γράφει σε μια άλλη ανάρτηση, αυτή τη φορά με ένα βίντεο που δείχνει τα κύματα.

