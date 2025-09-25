Nέα μικρότητα Τραμπ: «Ξήλωσε» το πορτρέτο του Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο – Έβαλε στη θέση του ένα αυτόματο στυλό

Μια απίστευτη κίνηση έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αφαιρώντας το πορτρέτο του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, το οποίο ήταν κρεμασμένο στην… «προεδρική Λεωφόρο της Δόξας».

Ο λόγος για έναν διάδρομο μέσα στον Λευκό Οίκο, στον οποίο βρίσκονται σε παράταξη, τα πορτρέτα πρώην προέδρων των ΗΠΑ.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να περιφρονεί τον πρώην Δημοκρατικό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, «ξηλώνοντας» το πορτρέτο του και βάζοντας στη θέση του ένα… ένα αυτόματο στιλό!

«Η Προεδρική Λεωφόρος της Δόξας έφτασε στην Κιονοστοιχία της Δυτικής Πτέρυγας. Περιμένετε…» έγραψε στο Twitter η ειδική βοηθός του Τραμπ, Μάργκο Μάρτιν , συνοδευόμενη από ένα βίντεο με τα πορτρέτα με το χρυσό πλαίσιο, ξεκινώντας με τον Τζορτζ Ουάσινγκτον που βρίσκεται πιο κοντά στην κατοικία του Λευκού Οίκου και φτάνοντας μέχρι τις φωτογραφίες του Τραμπ και του αυτόματου στιλό.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

Ο 79χρονος, Τραμπ επιθεώρησε προσωπικά την τελευταία ανακαίνιση του Executive Manor σε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο X από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου.

Αυτό που άφησε να εννοηθεί ο πρόεδρος, ήταν ότι ο Μπάιντεν δεν είχε πλέον τη διανοητική επάρκεια να ασκεί τα καθήκοντά του και γι’ αυτόν τον λόγο οι συνεργάτες του υπέγραφαν «αντ’ αυτού». Αυτό όμως καθιστούσε τις υπογραφές του τότε προέδρου άκυρες, γιατί δεν ήταν από το δικό του χέρι.

Ο Τραμπ έχει επισημάνει τη χρήση της ηλεκτρονικής συσκευής υπογραφής από τον προκάτοχό του για να αμφισβητήσει τους βοηθούς των Δημοκρατικών, που χρησιμοποίησαν ακατάλληλα την υπογραφή του Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της «παρακμής του», όπως την έχει αποκαλέσει ο Τραμπ.

Ωστόσο, αν και αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή πέρυσι από τους συναδέλφους του Δημοκρατικούς που πανικοβλήθηκαν για την πνευματική του οξύτητα, ο Μπάιντεν επέμεινε ότι είχε τον πλήρη έλεγχο και ότι ενέκρινε τη χρήση του αυτόματου pen.

Ο Πιτ Σόουζα, ο πρώην επικεφαλής φωτογράφος του Λευκού Οίκου των προέδρων Ρόναλντ Ρίγκαν και Μπαράκ Ομπάμα, καταδίκασε τον επικείμενο επανασχεδιασμό του Τραμπ στον Λευκό Οίκο – αφού έχουν γίνει και άλλες ανακαινίσεις και αλλαγές εντός του κτιρίου- , όταν η εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, μοιράστηκε την φωτογραφία από τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την έκθεση.

«Ο νυν ένοικος του Οβάλ Γραφείου καταστρέφει την εμφάνιση της κιονοστοιχίας του Λευκού Οίκου. Κρεμάει δεκάδες πορτρέτα με χρυσό πλαίσιο κατά μήκος του τοίχου της κιονοστοιχίας», έγραψε ο Σόουζα στο Instagram.

«Προσωπικά, το βρίσκω απαράδεκτο το γεγονός ότι καταστρέφει το Λαϊκό Σπίτι με τόσους πολλούς τρόπους. Μετατρέπεται στο βόρειο Mar-e-Lago», τόνισε.

