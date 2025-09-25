Δανία: Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια μετά την εισβολή drones

Συναγερμός έχει σημάνει στη Δανία, καθώς τέσσερα αεροδρόμια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους εξαιτίας της εμφάνισης drones σε διάφορα σημεία της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Από την εμφάνιση drones στη Δανία έχουν κλείσει τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ, δύο ημέρες αφότου είχε ανασταλεί για τον ίδιο λόγο η λειτουργία του διεθνές αεροδρόμιου της Κοπεγχάγης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, επισημαίνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρεάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.

«Δεν μπορούμε ακόμη να σχολιάσουμε τον σκοπό των drones που πετούν στην περιοχή, ούτε μπορούμε να πούμε τίποτα για το ποιος είναι πίσω από αυτό», δήλωσε ο αρχιεπιθεωρητής Γέσπερ Μπόιγκααρντ Μάντσεν, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα καταρρίψουμε τα drones», πρόσθεσε. Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες στο αεροδρόμιο ή τους κατοίκους, αλλά ζήτησε από το κοινό να κρατήσει αποστάσεις από την περιοχή.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι τα drones δεν βρίσκονται πλέον στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο του Άλμποργκ.

Είπαν μάλιστα ότι τα drones ήταν ορατά από το έδαφος και πρόσθεσαν ότι δεν μπορούσαν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο η δραστηριότητα να ήταν φάρσα.

Απαντώντας στις αναφορές για μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Έσμπιεργκ, το Σόντερμποργκ και το Σκρίντστρουπ, η αστυνομία δήλωσε ότι «λαμβάνει σοβαρά υπόψη την κατάσταση», αλλά δεν μπορεί να σχολιάσει το κίνητρο.

Το βράδυ της Δευτέρας (22.09.2025) είχε κλείσει για περίπου τρεις ώρες το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή του Όσλο.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής μετά την αναφορά ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε πολλά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Την περασμένη εβδομάδα, η Εσθονία και η Πολωνία ζήτησαν διαβούλευση με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία σε ξεχωριστά περιστατικά.

Η Ρουμανία, ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε επίσης ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

