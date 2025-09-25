Βενεζουέλα: Σεισμός 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα την περιοχή Ζούλια

Σεισμός 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα την περιοχή Ζούλια στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα όπως ανακοίνωσε το EMSC.

