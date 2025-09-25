Βενεζουέλα: Σεισμός 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα την περιοχή Ζούλια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμός 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα την περιοχή Ζούλια στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα όπως ανακοίνωσε το EMSC.
