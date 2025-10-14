Έλον Μασκ: Στα… δίχτυα του Κογκρέσου ο πρώην «προεδρικός κολλητός» – Ερευνάται για το ρόλο του Starlink σε απάτη στη Μιανμάρ

Μια ισχυρή διακομματική επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρείας δορυφορικών υπηρεσιών Starlink του Έλον Μασκ στην παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κέντρα απάτης στη Μιανμάρ, τα οποία κατηγορούνται για την εξαπάτηση δισεκατομμυρίων από θύματα σε όλο τον κόσμο.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς αποκαλύφθηκε ότι μεγάλος αριθμός δορυφορικών κεραιών Starlink άρχισε να εμφανίζεται στις στέγες των κέντρων απάτης στη Μιανμάρ περίπου την περίοδο της καταστολής τον Φεβρουάριο, η οποία είχε ως στόχο την εξάλειψη των κέντρων, σύμφωνα με έρευνα της AFP. Η Starlink εμφανίστηκε από το πουθενά και σε τρεις μήνες έγινε ο μεγαλύτερος πάροχος διαδικτύου στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο, σύμφωνα με στοιχεία του ασιατικού περιφερειακού μητρώου διαδικτύου APNIC.

Η κοινή οικονομική επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ ενημέρωσε το πρακτορείο ειδήσεων ότι ξεκίνησε έρευνα τον Ιούλιο σχετικά με τη συμμετοχή της Starlink στα κέντρα απάτης. Η επιτροπή έχει την εξουσία να καλέσει τον Μασκ να καταθέσει ενώπιόν της. Η Κίνα και η Ταϊλάνδη ανάγκασαν τις φιλοκυβερνητικές πολιτοφυλακές της Μιανμάρ που προστατεύουν τα κέντρα να υποσχεθούν ότι θα «εξοντώσουν» τις εγκαταστάσεις τον Φεβρουάριο.

Απελευθέρωσαν περίπου 7.000 άτομα – κυρίως Κινέζους πολίτες – από το βάναυσο σύστημα τύπου τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, λειτουργεί με καταναγκαστική εργασία και εμπορία ανθρώπων. Πολλοί εργαζόμενοι δήλωσαν ότι δέχθηκαν ξυλοδαρμούς και αναγκάστηκαν να εργάζονται πολλές ώρες από απατεώνες εργοδότες που στοχεύουν θύματα σε όλο τον κόσμο μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου και κοινωνικών μέσων.

Η γερουσιαστής Μάγκι Χασάν, η επικεφαλής Δημοκρατική στην επιτροπή του Κογκρέσου, κάλεσε τον Μασκ να μπλοκάρει την υπηρεσία Starlink στις εργοστασιακού μεγέθους εγκαταστάσεις απάτης. «Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πιθανώς παρατηρήσει τον αυξανόμενο αριθμό απατηλών μηνυμάτων, κλήσεων και email, μπορεί να μην γνωρίζουν ότι διακρατικοί εγκληματίες στην άλλη άκρη του κόσμου μπορεί να διαπράττουν αυτές τις απάτες χρησιμοποιώντας την πρόσβαση στο διαδίκτυο της Starlink», είπε.

Η γερουσιαστής έγραψε στον Μασκ τον Ιούλιο ζητώντας απαντήσεις σε 11 ερωτήσεις σχετικά με το ρόλο της Starlink. Η πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Έριν Γουέστ, η οποία τώρα ηγείται της ομάδας Operation Shamrock που αγωνίζεται ενάντια στα κέντρα αυτά, δήλωσε: «Είναι αποτρόπαιο το γεγονός ότι μια αμερικανική εταιρεία επιτρέπει να συμβαίνει αυτό». Όταν ήταν ακόμη εισαγγελέας για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, προειδοποίησε τη Starlink τον Ιούλιο του 2024 ότι οι κυρίως κινεζικές εγκληματικές οργανώσεις που διαχειρίζονται τα κέντρα χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία της, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.

Οι Αμερικανοί είναι από τους κύριους στόχους των απατεώνων από τη νοτιοανατολική Ασία, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, έχοντας χάσει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, αύξηση 66% σε 12 μήνες. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ του 2023, έως και 120.000 άτομα ενδέχεται να «αναγκάζονται να πραγματοποιούν διαδικτυακές απάτες» στα κέντρα της Μιανμάρ.

Στα σύνορα μεταξύ Ταϊλάνδης και Μιανμάρ, νέα κτίρια έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν με γρήγορους ρυθμούς μέσα στις αυστηρά φυλασσόμενες εγκαταστάσεις γύρω από το Μιαουάντι, μερικά από τα οποία είναι σκεπασμένα με δέκτες Starlink, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες και πλάνα από drone του AFP. Η ανάλυση δορυφορικών εικόνων από την Planet Labs PBC εντόπισε δεκάδες κτίρια που χτίζονται ή μετατρέπονται στην μεγαλύτερη από τις εγκαταστάσεις, το KK Park, μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου.

