ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 07:49

«Χοντραίνει» η εμπορική κόντρα ΗΠΑ – Κίνας για τους δασμούς: Για μάχη «μέχρις εσχάτων» προειδοποιεί το Πεκίνο

14.10.2025 07:49
ipa kina dasmoi 987- new

Η κυβέρνηση της Κίνας προειδοποίησε σήμερα (14/10) πως θα δώσει μάχη «μέχρις εσχάτων» αν χρειαστεί στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή (10/10) για επιβολή νέων επιπρόσθετων δασμών 100% στα κινεζικά αγαθά που εισάγουν οι ΗΠΑ.

«Αν θέλετε μάχη, θα δώσουμε μάχη μέχρις εσχάτων. Αν θέλετε διαπραγμάτευση, η πόρτα μας παραμένει ανοικτή», σημείωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.

Ο Τραμπ απείλησε την περασμένη εβδομάδα πως η Ουάσιγκτον θα επιβάλλει επιπρόσθετους δασμούς 100% στα κινεζικά αγαθά, που θα προστεθούν στους ισχύοντες, από την 1η Νοεμβρίου «ή νωρίτερα».

Ισχυρίστηκε πως αντιδρά στην ανακοίνωση της Κίνας πως θα εφαρμόσει νέους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών για την εξόρυξη και την παραγωγή σπανίων γαιών.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως αυτών των μεταλλευμάτων, πρώτων υλών απόλυτα απαραίτητων για βιομηχανικούς τομείς όπως αυτοί της πληροφορικής, των αυτοκινήτων, της ενέργειας, καθώς και των στρατιωτικών εξοπλισμών.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου παρέπεμψε στους κύκλους διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο νωρίτερα το 2025 για να αποκλιμακωθεί η ένταση, που εισέφεραν την εκατέρωθεν μείωση των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών οι οποίοι άρχισαν να επιβάλλονται αφότου ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ενόψει εξεύρεσης ευρύτερης συμφωνίας.

«Οι ΗΠΑ δεν γίνεται ταυτόχρονα να επιδιώκουν διάλογο και να απειλούν με την επιβολή νέων περιορισμών. Δεν κάνεις έτσι διάλογο με την Κίνα», τόνισε.

1 / 3