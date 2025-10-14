search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 09:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 08:27

Βενεζουέλα: Κατέρρευσαν στοές χρυσωρυχείου – Τουλάχιστον 14 νεκροί

14.10.2025 08:27
venezuela_new
φωτογραφία αρχείου

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν στοές χρυσωρυχείου πλημμύρισαν και κατέρρευσαν στον δήμο Ελ Καγιάο της νότιας Βενεζουέλας, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Όπως ανακοίνωσαν χθες (13/10) αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της χώρας της Λατινικής Αμερικής εντοπίστηκαν πτώματα θυμάτων σε τρεις στοές.

Ομάδες του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης κινδύνων συνεχίζουν να επιχειρούν επιτόπου, σύμφωνα με την υπηρεσία.

«Η πρώτη φάση του έργου είναι να αντληθεί (νερό) από όλες τις στοές στον τομέα για να μειωθεί το επίπεδο των θυμάτων και κατόπιν θα γίνει εκτίμηση για τις σωστικές προσπάθειες», ανέφεραν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης:

«Χοντραίνει» η εμπορική κόντρα ΗΠΑ – Κίνας για τους δασμούς: Για μάχη «μέχρις εσχάτων» προειδοποιεί το Πεκίνο

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο

Γαλλία: Η εβδομάδα του χάους που άλλαξε για πάντα τη πολιτική σκηνή της χώρας και το δώρο Μακρόν στην ακροδεξιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FOTO Air4HEALTH
ΥΓΕΙΑ

Πρόγραμμα Air4HEALTH Ελλάδα – Ιταλία: Τα drones στην υπηρεσία της υγείας

agnostos_sttratiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η (μη) συνεννόηση Μαξίμου με υπουργείο Άμυνας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

mamalakis-vefa-new
LIFESTYLE

Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωής της, είχε απομονωθεί» (Video)

mia_nyxta_mono_mega_new
MEDIA

Mega: «Πινελιές» από το δράμα Δημήτρη Λάλου – Μαριλίτας Λαμπροπούλου «Μια νύχτα μόνο» (video)

christopoulos-new
LIFESTYLE

Χάρης Χριστόπουλος: «Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών – Αγένεια, υποτίμηση, δεν μου άρεσε καθόλου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 09:33
FOTO Air4HEALTH
ΥΓΕΙΑ

Πρόγραμμα Air4HEALTH Ελλάδα – Ιταλία: Τα drones στην υπηρεσία της υγείας

agnostos_sttratiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η (μη) συνεννόηση Μαξίμου με υπουργείο Άμυνας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

mamalakis-vefa-new
LIFESTYLE

Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωής της, είχε απομονωθεί» (Video)

1 / 3