Βενεζουέλα: Κατέρρευσαν στοές χρυσωρυχείου – Τουλάχιστον 14 νεκροί

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν στοές χρυσωρυχείου πλημμύρισαν και κατέρρευσαν στον δήμο Ελ Καγιάο της νότιας Βενεζουέλας, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Όπως ανακοίνωσαν χθες (13/10) αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της χώρας της Λατινικής Αμερικής εντοπίστηκαν πτώματα θυμάτων σε τρεις στοές.

Ομάδες του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης κινδύνων συνεχίζουν να επιχειρούν επιτόπου, σύμφωνα με την υπηρεσία.

«Η πρώτη φάση του έργου είναι να αντληθεί (νερό) από όλες τις στοές στον τομέα για να μειωθεί το επίπεδο των θυμάτων και κατόπιν θα γίνει εκτίμηση για τις σωστικές προσπάθειες», ανέφεραν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης:

«Χοντραίνει» η εμπορική κόντρα ΗΠΑ – Κίνας για τους δασμούς: Για μάχη «μέχρις εσχάτων» προειδοποιεί το Πεκίνο

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο

Γαλλία: Η εβδομάδα του χάους που άλλαξε για πάντα τη πολιτική σκηνή της χώρας και το δώρο Μακρόν στην ακροδεξιά