search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 21:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 20:21

Νιγηρία: Φόβοι για πάνω από 100 νεκρούς σε κατάρρευση χρυσωρυχείου

26.09.2025 20:21
ap-nigeria-ambulance.jpg

Φόβοι εκφράζονται ότι τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την κατάρρευση χρυσωρυχείου στην πολιτεία Ζαμφάρα της Νιγηρίας.

Το ορυχείο στο σημείο Κανταούρι στην περιοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης Μάρου κατέρρευσε χθες Πέμπτη, ενώ δεκάδες ανθρακωρύχοι εργάζονταν υπόγεια, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα.

Ο Σανούσι Αουβάλ, ένας κάτοικος της περιοχής που συμμετέχει στις προσπάθειες διάσωσης, δήλωσε ότι τουλάχιστον 13 πτώματα ανασύρθηκαν από τα ερείπια, συμπεριλαμβανομένου αυτού του ξαδέλφου του. «Πάνω από 100 ανθρακωρύχοι εργάζονταν κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης», δήλωσε ο Αουβάλ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters.

«Είμαστε τυχεροί που βγήκαμε ζωντανοί. Από τους περισσότερους από 100 ανθρώπους, μόνο 15 από εμάς διασωθήκαμε», δήλωσε ο Ισα Σάνι, ένας από τους τραυματίες.

Ο Μουχαμάντου Ισα του συλλόγου ανθρακωρύχων της πολιτείας Ζαμφάρα επιβεβαίωσε το περιστατικό, προσθέτοντας ότι ορισμένοι διασώστες επίσης πέθαναν από ασφυξία προσπαθώντας να ανασύρουν θύματα.

Η παράνομη εξόρυξη είναι συχνή στη Ζαμφάρα, όπου ένοπλες συμμορίες συχνά ελέγχουν τα χρυσωρυχεία, τροφοδοτώντας τη βία και τα θανατηφόρα δυστυχήματα.

Διαβάστε επίσης:

Κοινή δήλωση 20 κρατών για την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα

Λιμοκτονία και κακοποίηση από το Ισραήλ στον διακεκριμένο Παλαιστίνιο γιατρό Αμπού Σαφίγια

«Είσαι πολύ επιλεκτικός» – To αστείο Λαβρόφ για την εξαφάνιση της ρωσικής σημαίας σε φωτογραφία με τον Γκουτέρες του ΟΗΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elpidoforos – trump 223- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ελπιδοφόρος: «Βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης»

nosokomeio
ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 5χρονου στη Φωκίδα

aerodromio el venizelos 22- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελ. Βενιζέλος: Καθυστερήσεις έως και δύο ώρες – «Δεν κάνουμε slow down, εξυπηρετούμε την κυκλοφορία πάνω από τα όρια», λένε οι ελεγκτές

tempi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στον ΟΗΕ Καρυστιανού, Ρούτσι και Τηλκερίδης για την εκταφή των παιδιών τους – Kατέθεσαν αίτημα στον Ύπατο Αρμοστή

kakopoiisi 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έδειρε την σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική οδό γιατί… του είχε κρύψει τα κλειδιά του αυτοκινήτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 21:18
elpidoforos – trump 223- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ελπιδοφόρος: «Βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης»

nosokomeio
ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 5χρονου στη Φωκίδα

aerodromio el venizelos 22- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελ. Βενιζέλος: Καθυστερήσεις έως και δύο ώρες – «Δεν κάνουμε slow down, εξυπηρετούμε την κυκλοφορία πάνω από τα όρια», λένε οι ελεγκτές

1 / 3