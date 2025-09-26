Νιγηρία: Φόβοι για πάνω από 100 νεκρούς σε κατάρρευση χρυσωρυχείου

Φόβοι εκφράζονται ότι τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την κατάρρευση χρυσωρυχείου στην πολιτεία Ζαμφάρα της Νιγηρίας.

Το ορυχείο στο σημείο Κανταούρι στην περιοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης Μάρου κατέρρευσε χθες Πέμπτη, ενώ δεκάδες ανθρακωρύχοι εργάζονταν υπόγεια, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα.

Ο Σανούσι Αουβάλ, ένας κάτοικος της περιοχής που συμμετέχει στις προσπάθειες διάσωσης, δήλωσε ότι τουλάχιστον 13 πτώματα ανασύρθηκαν από τα ερείπια, συμπεριλαμβανομένου αυτού του ξαδέλφου του. «Πάνω από 100 ανθρακωρύχοι εργάζονταν κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης», δήλωσε ο Αουβάλ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters.

Eight killed, many injured as illegal mining site collapses in Zamfara



By: Zagazola Makama



At least eight persons were killed following the collapse of an illegal mining site in Jabaka, Maru Local Government Area of the state.



Zagazola gathered that the incident occurred on… pic.twitter.com/uiS2g73XmC — Zagazola (@ZagazOlaMakama) September 26, 2025

«Είμαστε τυχεροί που βγήκαμε ζωντανοί. Από τους περισσότερους από 100 ανθρώπους, μόνο 15 από εμάς διασωθήκαμε», δήλωσε ο Ισα Σάνι, ένας από τους τραυματίες.

Ο Μουχαμάντου Ισα του συλλόγου ανθρακωρύχων της πολιτείας Ζαμφάρα επιβεβαίωσε το περιστατικό, προσθέτοντας ότι ορισμένοι διασώστες επίσης πέθαναν από ασφυξία προσπαθώντας να ανασύρουν θύματα.

Η παράνομη εξόρυξη είναι συχνή στη Ζαμφάρα, όπου ένοπλες συμμορίες συχνά ελέγχουν τα χρυσωρυχεία, τροφοδοτώντας τη βία και τα θανατηφόρα δυστυχήματα.

