Δυσφορία βουλευτών της ΝΔ με την Ντόρα

Μια περίεργη δυσφορία «βγαίνει» από κάποιους βουλευτές της ΝΔ με την Ντόρα Μπακογιάννη και την παρέμβασή της, με την οποία ζητούσε την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά τις αποκαλύψεις για την πρόσληψή του σε θέσεις μετακλητών χωρίς να έχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, κ.λπ.).

Όπως είναι γνωστό, το Σάββατο η Ντόρα Μπακογιάννη – μιλώντας στο Mega – είπε ότι ο Μ. Λαζαρίδης «θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα» και όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο κ. Λαζαρίδης «θα έπρεπε να παραιτηθεί;» απάντησε: «Ναι». Λίγες ώρες αργότερα, ο βουλευτής Καβάλας έδινε την παραίτησή του στον πρωθυπουργό.

Τώρα, τι συμβαίνει; Τα περισσότερα μέλη της Κ.Ο. της ΝΔ συμφωνούν ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν χειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο την όλη ιστορία. Ωστόσο, υπάρχουν βουλευτές που μοιάζουν να έχουν ενοχληθεί από την ακολουθία των γεγονότων – και δεν το κρύβουν: ο Γιώργος Βλάχος δήλωσε (Παραπολιτικά FM) ότι «δε γίνεται να βγαίνει η Μπακογιάννη να ζητάει μια παραίτηση και αμέσως να γίνεται δεκτή. Ούτε αμέσως να υπάρχει αντίδραση του υπουργού. Εγώ δε θα ζητούσα δημόσια την παραίτηση. Θα μιλούσα στην ομάδα. Δεν ξέρω γιατί η Μπακογιάννη την ζήτησε δημόσια».

Στον ίδιο ρ/σ ο Στράτος Σιμόπουλος σημείωσε ότι «ο κ. Λαζαρίδης δεν χειρίστηκε καθόλου καλά την όλη ιστορία. Του δίνω ένα ελαφρυντικό για αυτό που έγινε το Σάββατο με την κ. Μπακογιάννη. Ας του δώσουμε το ελαφρυντικό της πικρίας γιατί τόσο άδοξα τελείωσε η υφυπουργική του καριέρα».

Συμπέρασμα: κάτι τρέχει με την Ντόρα…

Διαβάστε επίσης

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Επιμένει ο Φλωρίδης – Εμείς αποφασίζουμε για τη θητεία της Παπανδρέου, όχι οι Βρυξέλλες

Τεράστια ζημιά στη ΝΔ έκανε ο Λαζαρίδης – Τι έδειξαν οι κυλιόμενες

Νίκος Παπανδρέου: Τα κινητά στο σχολείο είναι ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»