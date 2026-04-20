search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 15:14
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.04.2026 14:11

Δυσφορία βουλευτών της ΝΔ με την Ντόρα

20.04.2026 14:11
Μια περίεργη δυσφορία «βγαίνει» από κάποιους βουλευτές της ΝΔ με την Ντόρα Μπακογιάννη και την παρέμβασή της, με την οποία ζητούσε την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά τις αποκαλύψεις για την πρόσληψή του σε θέσεις μετακλητών χωρίς να έχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, κ.λπ.).

Όπως είναι γνωστό, το Σάββατο η Ντόρα Μπακογιάννη – μιλώντας στο Mega – είπε ότι ο Μ. Λαζαρίδης «θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα» και όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο κ. Λαζαρίδης «θα έπρεπε να παραιτηθεί;» απάντησε: «Ναι». Λίγες ώρες αργότερα, ο βουλευτής Καβάλας έδινε την παραίτησή του στον πρωθυπουργό.

Τώρα, τι συμβαίνει; Τα περισσότερα μέλη της Κ.Ο. της ΝΔ συμφωνούν ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν χειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο την όλη ιστορία. Ωστόσο, υπάρχουν βουλευτές που μοιάζουν να έχουν ενοχληθεί από την ακολουθία των γεγονότων – και δεν το κρύβουν: ο Γιώργος Βλάχος δήλωσε (Παραπολιτικά FM) ότι «δε γίνεται να βγαίνει η Μπακογιάννη να ζητάει μια παραίτηση και αμέσως να γίνεται δεκτή. Ούτε αμέσως να υπάρχει αντίδραση του υπουργού. Εγώ δε θα ζητούσα δημόσια την παραίτηση. Θα μιλούσα στην ομάδα. Δεν ξέρω γιατί η Μπακογιάννη την ζήτησε δημόσια».

Στον ίδιο ρ/σ ο Στράτος Σιμόπουλος σημείωσε ότι «ο κ. Λαζαρίδης δεν χειρίστηκε καθόλου καλά την όλη ιστορία. Του δίνω ένα ελαφρυντικό για αυτό που έγινε το Σάββατο με την κ. Μπακογιάννη. Ας του δώσουμε το ελαφρυντικό της πικρίας γιατί τόσο άδοξα τελείωσε η υφυπουργική του καριέρα».

Συμπέρασμα: κάτι τρέχει με την Ντόρα…

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 15:14
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με δύο σειρές του χρόνου από το τρίδυμο Ανδρέα Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου, Κούλλη Νικολάου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroLeague: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Final 4 της Αθήνας

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για την υποχώρηση του δρόμου στους σταύλους Παπάφη (Video)

1 / 3