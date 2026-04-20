search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:12
search
MENU CLOSE
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Τεράστια ζημιά στη ΝΔ έκανε ο Λαζαρίδης – Τι έδειξαν οι κυλιόμενες

lazaridis_2004_1920-1080_new

Μεγαλύτερη ζημιά απ’ όση αρχικά είχε υπολογίσει το Μαξίμου, έκανε η υπόθεση Λαζαρίδη στην κυβέρνηση.

Αν και θεωρήθηκε ήσσονος σημασίας το θέμα του πτυχίου και των διορισμών του στο δημόσιο, ειδικά η συνέντευξη που έδωσε ο βουλευτής Καβάλας την περασμένη Τρίτη στο open ήταν καταλυτική για να προκληθεί οργή σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Βλέπετε, μια μέση οικογένεια που της βγαίνει η… ψυχή για να σπουδάσει τα παιδιά της με στόχο ένα πτυχίο – διαβατήριο για μία καλύτερη ζωή, εξοργίζεται όταν διαπιστώνει πως κυκλοφορούν αμφιλεγόμενοι τίτλοι σπουδών, που σε συνδυασμό με την κομματική ταυτότητα εξασφαλίζουν θέσεις στο δημόσιο και… χρήμα. Αυτό δηλαδή που ήταν η ουσία στην περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Δύο ποσοστιαίες μονάδες έδειξαν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις ότι ήταν η ζημιά για την κυβέρνηση σε εκείνη την καμπή της υπόθεσης.

Η αποπομπή ήταν θέμα χρόνου μετά από αυτό και απλά η Ντόρα Μπακογιάννη το έκανε να συμβεί το συντομότερο και ημέρα Σάββατο για να μην λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
John-Powell-now
LIMENIKO_SKAFOS
floridis
fregata_elli_new
ERT_KTIRIO
Δείτε όλες τις ειδήσεις
oropos_lewforeio
syrigos portosalte (1)
kovesi
pliromi-kinito-karta
PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

John-Powell-now
LIMENIKO_SKAFOS
floridis
1 / 3