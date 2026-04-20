Τεράστια ζημιά στη ΝΔ έκανε ο Λαζαρίδης – Τι έδειξαν οι κυλιόμενες

Μεγαλύτερη ζημιά απ’ όση αρχικά είχε υπολογίσει το Μαξίμου, έκανε η υπόθεση Λαζαρίδη στην κυβέρνηση.

Αν και θεωρήθηκε ήσσονος σημασίας το θέμα του πτυχίου και των διορισμών του στο δημόσιο, ειδικά η συνέντευξη που έδωσε ο βουλευτής Καβάλας την περασμένη Τρίτη στο open ήταν καταλυτική για να προκληθεί οργή σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Βλέπετε, μια μέση οικογένεια που της βγαίνει η… ψυχή για να σπουδάσει τα παιδιά της με στόχο ένα πτυχίο – διαβατήριο για μία καλύτερη ζωή, εξοργίζεται όταν διαπιστώνει πως κυκλοφορούν αμφιλεγόμενοι τίτλοι σπουδών, που σε συνδυασμό με την κομματική ταυτότητα εξασφαλίζουν θέσεις στο δημόσιο και… χρήμα. Αυτό δηλαδή που ήταν η ουσία στην περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Δύο ποσοστιαίες μονάδες έδειξαν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις ότι ήταν η ζημιά για την κυβέρνηση σε εκείνη την καμπή της υπόθεσης.

Η αποπομπή ήταν θέμα χρόνου μετά από αυτό και απλά η Ντόρα Μπακογιάννη το έκανε να συμβεί το συντομότερο και ημέρα Σάββατο για να μην λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις…

