ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:10
20.04.2026 10:06

Νίκος Παπανδρέου: Τα κινητά στο σχολείο είναι ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Το φαινόμενο των κινητών στα σχολεία αλλά και τον εθισμό των παιδιών στα social media, έθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία συμμετείχε και η αρμόδια Επίτροπος Ροξάνα Μινζάτου.

Ο Νίκος Παπανδρέου «με την ιδιότητα και του υπεύθυνου για τα ευρωπαϊκά σχολεία», υπογράμμισε πως τα κινητά στα σχολεία είναι ο «ελέφαντας στο δωμάτιο».

Όπως υπογράμμισε, μιλά και ως πατέρας χαρακτηρίζοντας «το πρόβλημα δραματικό και το μέλλον ζοφερό» εάν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση με τα social media.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την Επίτροπο να τοποθετηθεί για τους τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα και εάν θα πρέπει να ενημερωθούν τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς καθώς και οι δύο πλευρές ζητούν βοήθεια.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του κ. Παπανδρέου, η Ρουμάνα Επίτροπος «υπογράμμισε πως η απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 14 ή των 15 ετών είναι μέρος της λύσης αλλά δεν χρειάζεται μόνο αυτό». Επίσης ότι «η Επιτροπή εργάζεται μαζί με ειδικούς για να παρουσιάσει μια δέσμη μέτρων και πρωτοβουλιών», ενώ παράλληλα τόνισε πως παρακολουθεί και τα αποτελέσματα του μέτρου στην Αυστραλία. Η Ρ. Μινζάτου τόνισε πως ευθύνη έχουν και οι πλατφόρμες αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα, προσθέτοντας πως ο εθισμός «επηρεάζει την ψυχική υγεία αλλά και τις δημοκρατικές διαδικασίες».

