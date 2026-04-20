search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:17
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.04.2026 11:06

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Επιμένει ο Φλωρίδης – Εμείς αποφασίζουμε για τη θητεία της Παπανδρέου, όχι οι Βρυξέλλες

Στον Άρειο Πάγο και ειδικά στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο παρέπεμψε για άλλη μια φορά το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Ελλάδα ο υπουργός Δικαιοσύνης, τονίζοντας, μάλιστα, ότι η κρίση του είναι κυριαρχική.

Την ώρα που το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο έχει ανανεώσει ομόφωνα τη θητεία της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, ο Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι «το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα κρίνει επί των αιτημάτων αυτών. Θα κρίνει κυριαρχικά. Το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει ότι οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που αφορά Έλληνα δικαστικό λειτουργό αποκλειστικά αρμόδιο, εδώ και 100 χρόνια, είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο άρα αυτό θα κρίνει τι θα γίνει. Είναι θέμα του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση δεν έχει απολύτως κανένα λόγο σε αυτό».

Βέβαια, όπως φαίνεται, ακόμα κι αν ο Άρειος Πάγος δεν ανανεώσει τη θητεία των τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, οι τρεις δικαστικοί δεν μπορούν να μετακινηθούν από τη θέση τους, χωρίς το ΟΚ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Κολέγιου των Επιτρόπων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης του Γ. Φλωρίδη με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, η οποία έρχεται την Τετάρτη στην Αθήνα, με τον υπουργό να δηλώνει ότι «τα θέματα που απασχολούν τη συνεργασία του υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησαν καταρχάς από την στέγαση της υπηρεσίας αυτής, από την στελέχωσή της, από το προσωπικό, τις αμοιβές του προσωπικού, τις τεχνολογικές υποδομές. Αν έχει κάτι άλλο θα μας το πει».

Το ερώτημα, βέβαια, είναι αν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να… τραβήξει το σχοινί στη σύγκρουσή της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3