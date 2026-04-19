Γεωργιάδης: «Κι όμως, ο Άρειος Πάγος θα κρίνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων»

Στην ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναφέρθηκε με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα θα κριθεί μέσα στον Μάιο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση.

Δείτε τώρα πόσο ασήμαντη, πρόχειρη και τοξική Αντιπολίτευση έχουμε δυστυχώς. Βγαίνω εγώ προχθές στο @action24tv και αποκαλύπτω ότι η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα κριθεί μέσα στο Μάϊο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Με το που το λέω… pic.twitter.com/nGel9jFeKQ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 19, 2026

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Δείτε τώρα πόσο ασήμαντη, πρόχειρη και τοξική Αντιπολίτευση έχουμε δυστυχώς. Βγαίνω εγώ προχθές στο @action24tv και αποκαλύπτω ότι η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα κριθεί μέσα στο Μάϊο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Με το που το λέω δέχομαι πυρά ομαδόν από παντού. Η εφημερίδα @DimokratiaGr με πρωτοσέλιδο της γράφει: «Η Κοβέσι απαντά στον Άδωνι…» και το @pasok υιοθετεί όλη αυτούς τους ισχυρισμούς με επίσημη δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του. Δηλαδή το Κόμμα που θέλει να γίνει Κυβέρνηση ούτε γνωρίζει το άρθρο 90 του Συντάγματος, ούτε τις προβλέψεις του Νόμου 4786/2021 με τον οποίο συστάθηκε ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ερχεται σήμερα ο κ. Παναγιώτης Τσιμπούκης και η κα Βασιλική Κόκκαλη στο @protothema κάνουν ρεπορτάζ στο Άρειο Πάγο και αποδεικνύεται ότι εγώ έλεγα την Αλήθεια και το Πασόκ δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το ζήτημα. Και τελικά βγαίνει ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης @georgefloridis στην @KatPanagopoulou στα @ta_nea και ξεκαθαρίζει ότι η ανανέωση της θητείας τους ή όχι θα γίνει μέσα στο Μάϊο από το ΑΔΣ. Προσέξτε εγώ δεν είπα αν θα την ανανεώσουν ή όχι, αυτή θα είναι μια ανεπηρέαστη απόφαση των Δικαστών, όμως αυτό που είπα από την αρχή ήταν η Αλήθεια και όσοι με κατηγορούσαν δεν ήξεραν ή δεν ήθελαν να ξέρουν τι ισχύει. Το αφήγημα δυστυχώς και του Πασοκ είναι το ίδιο με όλους τους συνωμοσιολόγους, η «καλή» ευρωπαϊκή εισαγγελία και οι «κακοί» έλληνες δικαστές. Πρόκειται περί ντροπής και ασχετοσύνης τεραστίου μεγέθους. Δεν αναμένω να μου ζήτησουν συγγνώμη αλλά εσείς τουλάχιστον να ξέρετε να μην τους παίρνετε και πολύ στα σοβαρά», έγραψε.

