Λαυρεωτική: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Θορικό – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (photo/videos)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Θορικού Λαυρεωτικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά καίει σε υπαίθριο χώρο, πιθανότατα ξερά χόρτα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν σπεύσει άμεσα στο σημείο για την αντιμετώπισή της.

Συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, προκειμένου να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.

