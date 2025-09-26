«Είσαι πολύ επιλεκτικός» – To αστείο Λαβρόφ για την εξαφάνιση της ρωσικής σημαίας σε φωτογραφία με τον Γκουτέρες του ΟΗΕ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αντάλλαξαν σχόλια σχετικά με τη… διαρρύθμιση της αίθουσας πριν από τη συνάντησή τους στο περιθώριο της 80ής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη.

Δείχνοντας τη σημαία του οργανισμού, ο Λαβρόφ σημείωσε την απουσία της ρωσικής τρίχρωμης σημαίας. Απαντώντας, ο Γκουτέρες εξήγησε ότι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, το δικαίωμα επιλογής σημαιών παρέχεται αποκλειστικά στους προέδρους, ενώ οι πρωθυπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι δεν έχουν τέτοια δυνατότητα.

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη ανταλλαγή απόψεων, ο επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών αστειεύτηκε: «Είσαι πολύ επιλεκτικός».

#UNGA80



🇷🇺🇺🇳 Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and UN Secretary-General @antonioguterres hold a meeting on the sidelines of the High-Level Week of the 80th Session of the UN General Assembly.



📍 New York, September 25#RussiaUN pic.twitter.com/YINBAI3BPp — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 25, 2025

Ο Λαβρόφ έφτασε στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη για να συμμετάσχει στη Γενική Συζήτηση υψηλού επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η συζήτηση ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας ηγέτες από 193 κράτη μέλη με το σύνθημα «Καλύτερα Μαζί: 80 χρόνια και περισσότερα για την ειρήνη, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Πιστεύω ότι έχουμε συμφωνία για τη Γάζα – Θα τελειώσει ο πόλεμος και θα επιστραφούν οι όμηροι»

Η Κοπεγχάγη δεν σχεδιάζει να ζητήσει από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4

Γιατί η Ευρώπη δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τα drones;