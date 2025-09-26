Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Το απόγευμα η ομιλία Μητσοτάκη – Τι θα πει, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Στις 6:45 το απόγευμα θα ανέβει στο βήμα της Γ.Σ. του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την ομιλία του στο πλαίσιο των εργασιών των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα, μέσα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, στη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτήν την πολιτική κατάσταση στο ρόλο ενός πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή, όπως επίσης και στις προκλήσεις και τους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι και τη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Μητσοτάκης λίγο πριν την ομιλία του θα συναντηθεί με τον Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ θα παραχωρήσει συνέντευξη στις 3:15 ώρα Ελλάδος στο Bloomberg, όπου αναμένεται να αναφερθεί στα άλματα που έχει πραγματοποιήσει η οικονομία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, στην αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της χώρας, αλλά και στα ανοιχτά ζητήματα, όπως, π.χ., οι σχέσεις με την Τουρκία.

Αναλυτικά, το σημερινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

