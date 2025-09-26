search
26.09.2025 10:22

Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: Η Ελλάδα έχει διασφαλίσει όσα ζητάει τώρα η Τουρκία

26.09.2025 10:22
marinakis 6540- new

Σε προσπάθεια υποβάθμισης της σημασίας της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιδόθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ρ/σ ΣΚΑΪ, ο Π. Μαρινάκης υποστήριξε ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το αφήγημα της υποχωρητικότητας και της αποτυχίας, την περίοδο που η εξωτερική πολιτική έχει πετύχει αποτελέσματα που δεν είχε πετύχει εδώ και δεκαετίες. «Δε θα μας τρελάνουν οι πρόθυμοι να κοντύνουν τη χώρα μας για να πετύχουν το αντιπολιτευτικό τους παιχνίδι. Όσα ζητούμενα είχε η Ελλάδα το 2019 τα έχει πλέον εξασφαλίσει και όσα η Τουρκία είχε εξασφαλίσει το 2019, πλέον τα έχει ζητούμενα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος στον διάλογο με την Τουρκία, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά επιδίωξη. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας. «Αν ενοχλεί αυτή η πολιτική, δε θα γίνεται διάλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

