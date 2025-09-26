Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: Η Ελλάδα έχει διασφαλίσει όσα ζητάει τώρα η Τουρκία

Σε προσπάθεια υποβάθμισης της σημασίας της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιδόθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ρ/σ ΣΚΑΪ, ο Π. Μαρινάκης υποστήριξε ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το αφήγημα της υποχωρητικότητας και της αποτυχίας, την περίοδο που η εξωτερική πολιτική έχει πετύχει αποτελέσματα που δεν είχε πετύχει εδώ και δεκαετίες. «Δε θα μας τρελάνουν οι πρόθυμοι να κοντύνουν τη χώρα μας για να πετύχουν το αντιπολιτευτικό τους παιχνίδι. Όσα ζητούμενα είχε η Ελλάδα το 2019 τα έχει πλέον εξασφαλίσει και όσα η Τουρκία είχε εξασφαλίσει το 2019, πλέον τα έχει ζητούμενα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος στον διάλογο με την Τουρκία, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά επιδίωξη. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας. «Αν ενοχλεί αυτή η πολιτική, δε θα γίνεται διάλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Γκίντεον Λεβί: 3 συγκλονιστικές διαλέξεις του Ισραηλινού διανοούμενου που θα βραβεύσει ο Δήμος Αθήνας – Η γενοκτονία, το απαρτχάιντ, ο «εκλεκτός λαός»

ΣΥΡΙΖΑ: «Τριγμοί» στο εσωτερικό με φόντο τα σενάρια για Τσίπρα – Μηνύματα προς τους βουλευτές να «μην κατεβάζουν τα μολύβια»

Ελληνοτουρκικά: Η Αθήνα βλέπει την αναβαθμισμένη σχέση Τραμπ – Ερντογάν, αλλά… διατηρεί την ψυχραιμία της