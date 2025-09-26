ΣΥΡΙΖΑ: «Τριγμοί» στο εσωτερικό με φόντο τα σενάρια για Τσίπρα – Μηνύματα προς τους βουλευτές να «μην κατεβάζουν τα μολύβια»

Όλο και με πιο γλαφυρό τρόπο διαγράφονται οι συνέπειες της πολιτικής αβεβαιότητας που ταλανίζει τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω των σεναρίων περί επιστροφής Τσίπρα.

Η χθεσινή κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, διεξήχθη σε ήπιο κλίμα σε γενικές γραμμές και ασχολήθηκε με θέματα λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ωστόσο η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Χρήστου Γιαννούλη προς το τέλος της συνεδρίασης άναψε φωτιές. Διαρροές του αποδίδουν αναφορές επιθετικές προς τον πρώην πρωθυπουργό όπως ότι ευθύνεται για τη δημοσκοπική καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ, ή ότι «πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρας».

Έκανε επίσης λόγο για «βουλευτές – φαντάσματα» η οποία ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως αιχμή ότι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας «έχουν κατεβάσει τα μολύβια» λόγω αναμονής των κινήσεων Τσίπρα.

Ο ίδιος ο βουλευτής διέψευδε χθες κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτησή του αφορούσε τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Παραινέσεις προς βουλευτές για μεγαλύτερη συμβολή στο καθημερινό έργο της κοινοβουλευτικής ομάδας και παρουσία στη Βουλή υπήρξαν, ωστόσο ο ίδιος φαίνεται να τις αποσυνδέει από το θέμα Τσίπρα.

Πάντως, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την ανοιχτή ομιλία του στο όργανο έστειλε μήνυμα στους βουλευτές για μεγαλύτερη ενεργοποίηση και συλλογική δουλειά ώστε να δυναμώσει η κοινοβουλευτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική του εκπροσώπηση. Τους κάλεσε επίσης να συνδράμουν στην προσπάθεια για την ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, την πολιτική του παρουσία στην κοινωνία και την ανάδειξη του σχεδίου του για την Προοδευτική Ελλάδα, αλλά και στην προσπάθεια για τις προοδευτικές συνεργασίες.

Τρ. Αλεξιάδης: «Όποιος θέλει να φύγει απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ να φύγει σήμερα»

Είχε προηγηθεί, την Τετάρτη η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου δύο στελέχη, προσκείμενα στο «μπλοκ Πολάκη», οι Τρύφων Αλεξιάδης και Γιώργος Παναγιωτόπουλος, κάλεσαν ουσιαστικά την ηγεσία να ζητήσει ένα ξεκαθάρισμα προθέσεων τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα, όσο και από βουλευτές που εμφανίζονται να «λοξοκοιτούν» προς το «κόμμα Τσίπρα», το οποίο πάντως δεν υπάρχει ακόμα.

Μάλιστα, ο Τρύφων Αλεξιάδης, χθες το πρωί ανέφερε και δημόσια τα όσα φέρεται να είπε στην Πολιτική Γραμματεία. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη (Status FM, 107,7) δε μας αφορά η φιλολογία για νέο κόμμα, ποιος θα μείνει ποιος θα φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, δε συμφωνώ καθόλου με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνουν και προαναγγέλλουν και λένε ότι αν γίνει το α, το β, το γ, εγώ θα φύγω απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος θέλει να φύγει απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ, ας φύγει σήμερα».

«Δεν μπορώ να φανταστώ», είπε, «ότι υπάρχει έστω και ένας που κάθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διαφωνεί είτε για να έχει τα οφέλη της θέσης που έχει, είτε όταν φύγει, αν φύγει, να πει ότι έφυγε ο τάδε που είχε αυτό το αξίωμα.

Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό». Διέψευσε ότι είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» (τονίζοντας ότι δεν είπε το όνομα του πρώην πρωθυπουργού, όχι την φράση για την οποία δε θέλησε να διευκρινίσει περαιτέρω, σε ποιον αναφερόταν).

Σημείωσε επίσης πως «δεν μας αφορά η φιλολογία για νέο κόμμα, για νέο πολιτικό φορέα ή για το ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει κτλ.» και ότι «πρέπει να κλείσουμε αυτή τη σελίδα και να σχεδιάσουμε τον οδικό χάρτη για το μεγάλο προοδευτικό μέτωπο».

Η διαφωνία Ραγκούση για την κοστολόγηση του προγράμματος

Σημειώνεται ότι στην Πολιτική Γραμματεία της Τετάρτης, καταγράφηκε και η διαφωνία Ραγκούση με το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, για λόγους κοστολόγησης.

Ο Γιάννης Ραγκούσης, αν και υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού, θεωρείται ότι τον τελευταίο καιρό δείχνει σημάδια αποστασιοποίησης, για παράδειγμα με την μη παρουσία του στη ΔΕΘ.

Πάντως για το πρόγραμμα φαίνεται να απάντησε ο Σ. Φάμελλος, με την επισήμανση που έκανε στην ομιλία του ότι τα όσα περιέχει το πρόγραμμα δεν είναι απλώς εξαγγελίες «έχουν και ποσοτικοποίηση του δημοσιονομικού αποτυπώματος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και είναι εφαρμόσιμες προτάσεις».

Μέσα σε αυτό το κλίμα ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται και για την πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά το καλοκαίρι, το ερχόμενο Σάββατο 4 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης

Ο Κυρανάκης ζητά από τον ΟΣΕ να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις 4 μελών της οικογένειας θύματος των Τεμπών

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin

Ελληνοτουρκικά: Η Αθήνα βλέπει την αναβαθμισμένη σχέση Τραμπ – Ερντογάν, αλλά… διατηρεί την ψυχραιμία της