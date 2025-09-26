Γκίντεον Λεβί: 3 συγκλονιστικές διαλέξεις του Ισραηλινού διανοούμενου που θα βραβεύσει ο Δήμος Αθήνας – Η γενοκτονία, το απαρτχάιντ, ο «εκλεκτός λαός»

Στον διακεκριμένο Ισραηλινό δημοσιογράφο και συγγραφέα Γκίντεον Λέβι απονέμεται φέτος το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, «σε αναγνώριση της αδιάλειπτης και θαρραλέας δέσμευσης στην προώθηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου».

Ο Γκίντεον Λέβι γεννήθηκε το 1953 στο Τελ Αβίβ και εργάζεται στην εφημερίδα Haaretz από το 1982. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη στήλη «Twilight Zone», όπου καταγράφει την παλαιστινιακή ζωή υπό κατοχή.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, «διακρίνεται για την αταλάντευτη υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου, αποτελώντας μια από τις πλέον θαρραλέες φωνές στο Ισραήλ. Είναι επίσης ένας από τους εντονότερους επικριτές της ισραηλινής κατοχής, αναδεικνύοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Υποστηρίζει την ανάγκη διεθνούς πίεσης και μποϊκοτάζ, όπως έγινε στην περίπτωση του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Παράλληλα, είναι σφοδρός επικριτής των πολιτικών του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ έχει καταγγείλει την εσκεμμένη λιμοκτονία και τον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων. Ο ίδιος δηλώνει πατριώτης Ισραηλινός, τονίζοντας ότι η αληθινή πατριωτική στάση είναι η κριτική απέναντι στην αδικία».

Ο Γκίντεον Λέβι έχει τιμηθεί, ακόμη, με το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Emil Grunzweig (1996), το Βραβείο Δημοσιογραφίας Anna Lindh (2008), το Peace Through Media Award (2012), το Βραβείο Olof Palme (2015) και το Βραβείο Δημοσιογραφίας Sokolov (2021).

«Η Αθήνα τιμά φέτος με το Βραβείο Δημοκρατίας τον Γκίντεον Λέβι. Έναν άνθρωπο που με το έργο και το θάρρος του μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία του Τύπου και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά καθημερινός αγώνας απέναντι στην αδικία», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και πρόσθεσε: «Ο Γκίντεον Λέβι δίνει φωνή σε όσους τη στερούνται, αποκαλύπτοντας τα εγκλήματα που συντελούνται στη Γάζα και καταγγέλλοντας τη βία, τον εκτοπισμό και τη γενοκτονία. Αποδεικνύει ότι η αληθινή πατριωτική στάση είναι η κριτική στην αδικία και η αφοσίωση στην αλήθεια. Η βράβευση του Ισραηλινού δημοσιογράφου από τον Δήμο Αθηναίων αποτελεί μία πράξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, στέλνοντας ταυτόχρονα ηχηρό μήνυμα ότι η πόλη μας υπερασπίζεται τις αρχές της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum.

Τρεις διαλέξεις του Λέβι που συγκλονίζουν

Πώς τον βλέπουν οι Ισραηλινοί

Η αντιμετώπιση του Γκιντεόν Λεβί στο Ισραήλ είναι πολύ διττή — κάποιοι τον θεωρούν φωνή ηθικής κρίσης, άλλοι τον κατηγορούν ως προδότη ή «εχθρό». Παρακάτω οι βασικές διαστάσεις:

Ο Λεβί, τιμήθηκε το 2021 με το υψηλότερο βραβείο δημοσιογραφίας του Ισραήλ, το Sokolov Award — υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις αντιδράσεις, θεωρείται σημαντική δημοσιογραφική φωνή, με το έργο του, παρά τις αντιπαραθέσεις, να διευρύνει τη δημόσια συζήτηση στο Ισραήλ και διεθνώς.

Άλλωστε, η Haaretz και άλλα πιο φιλελεύθερα μέσα τον στηρίζουν ως αξιόλογο αρθρογράφο με συνεχείς κρίσεις στην πολιτική και κοινωνία.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι τον κατηγορούν ότι είναι αντι-ισραηλινός ή ότι προωθεί παλαιστινιακές απόψεις — για παράδειγμα, ο Ben Dror Yemini τον έχει αποκαλέσει «προπαγανδιστή της Χαμάς». Κάποιοι πολιτικοί ή δημοσιογράφοι μάλιστα, έχουν προτείνει ότι θα πρέπει να υπόκειται παρακολούθηση ως «κίνδυνος ασφαλείας».

Ενίοτε δε, λαμβάνει απειλές ή υβριστικά σχόλια στο δρόμο. Κάποια ΜΜΕ και σχολιαστές τον κατηγορούν ότι λειτουργεί περισσότερο ως «διεθνής φωνή καταγγελίας» παρά ως εσωτερικός ακτιβιστής που εμπλέκεται με την ισραηλινή κοινή γνώμη.

Ενώ, υπάρχει κοινό στο Ισραήλ — κυρίως στην αριστερά και σε πιο φιλελεύθερους πολιτικούς χώρους — που τον εκτιμά ως έναν «φωνητικό φρουρό» της ηθικής και του ανθρωπισμού, ωστόσο, μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης (και ειδικά συντηρητικοί / εθνικιστικοί κύκλοι) τον θεωρούν «πολύ επικριτικό» ή μη πατριώτη, επειδή δεν διστάζει να επικρίνει τις στρατιωτικές δράσεις και την πολιτική της κυβέρνησης.

Η δημοτικότητα και το κοινό του εκτείνονται πέρα από τα σύνορα του Ισραήλ — πολλοί ξένοι τον διαβάζουν και τον επικαλούνται ως παράδειγμα αντι-καθεστωτικής κριτικής μέσα σε ένα κράτος όπου οι πολιτικές υπεράσπισης θεωρούνται σχεδόν αυτονόητες.

Οι θέσεις του

Ο Λεβί μεταξύ άλλων ασκεί δριμεία κριτική σε αυτό που θεωρεί ως ηθική τύφλωση της ισραηλινής κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες των πολεμικών ενεργειών και της κατοχής. Έχει αναφερθεί στην δημιουργία οικισμών σε ιδιωτική παλαιστινιακή γη ως «το πιο εγκληματικό εγχείρημα στην ιστορία [του Ισραήλ]».

Αντιτάχθηκε στον πόλεμο του Λιβάνου το 2006. Το 2007, δήλωσε ότι η δεινή κατάσταση των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, που τότε βρισκόταν υπό ισραηλινό αποκλεισμό, τον έκανε να ντρέπεται που είναι Ισραηλινός. «Η ταπεινή μου αποστολή είναι να αποτρέψω μια κατάσταση στην οποία πολλοί Ισραηλινοί θα μπορούν να πουν “Δεν ξέραμε”», έχει δηλώσει.

Ο Λέβι υποστηρίζει τη μονομερή αποχώρηση από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη χωρίς παραχωρήσεις: «Δεν ζητείται από το Ισραήλ να “δώσει” τίποτα στους Παλαιστινίους· ζητείται μόνο να επιστρέψει – να επιστρέψει τη γη που τους έκλεψε και να αποκαταστήσει την καταπατημένη αυτοεκτίμησή τους, μαζί με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιά τους». Επίσης, παλιότερα υποστήριζε τη λύση των δύο κρατών, αλλά τώρα θεωρεί ότι έχει καταστεί αδύνατη και υποστηρίζει τη λύση του ενός κράτους.

Ο Λέβι έχει ασκήσει αιχμηρή κριτική στον ηθικό ναρκισσισμό, στις αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης από δυτικά κράτη ως «κενά δώρα» όσο δεν συνοδεύονται από πράξεις που να σταματούν τον πόλεμο/πολιορκία, αλλά και στον ρόλο των ισραηλινών ΜΜΕ και στην κοινωνική αποδοχή του πολέμου.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ένα πραγματικά ηθικό κίνημα θα απαιτούσε τόσο την απελευθέρωση των ομήρων όσο και τον τερματισμό της σφαγής/κατοχής.

Έχει πάρει θέση υπέρ στοχευμένων κυρώσεων στη θέση συμβολικών κινήσεων αναγνώρισης, ως αναγκαίο μέσο για να σταματήσει η αιματοχυσία και καλεί για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων/κρατουμένων και από τις δύο πλευρές, με έμφαση στη συμμετρία της ανθρώπινης οδύνης.

