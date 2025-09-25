Ο Δήμος Αθηναίων τιμά τον εικονοκλάστη Ισραηλινό δημοσιογράφο Γκίντεον Λεβί

Στον Ισραηλινό δημοσιογράφο και διανοούμενο Γκίντεον Λεβί θα απονεμηθεί το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών για το 2025.

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε ότι ο Λεβί, «επί δεκαετίες αρθρογράφος της Haaretz, είναι η φωνή που δεν σιώπησε. Κατέγραψε την παλαιστινιακή ζωή υπό κατοχή, στέκεται με θάρρος υπέρ της ειρήνης, της ελευθερίας του Τύπου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό τον τιμάμε. Γιατί με το έργο και το θάρρος του μας υπενθυμίζει ότι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι καθημερινός αγώνας».

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Το Βραβείο Δημοκρατίας απονέμεται κάθε χρόνο σε προσωπικότητες με διεθνώς αναγνωρισμένο έργο και αφοσίωση στις αξίες της Δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.

Ο Λεβί μεταξύ άλλων ασκεί δριμεία κριτική σε αυτό που θεωρεί ως ηθική τύφλωση της ισραηλινής κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες των πολεμικών ενεργειών και της κατοχής. Έχει αναφερθεί στην δημιουργία οικισμών σε ιδιωτική παλαιστινιακή γη ως «το πιο εγκληματικό εγχείρημα στην ιστορία [του Ισραήλ]».

Αντιτάχθηκε στον πόλεμο του Λιβάνου το 2006. Το 2007, δήλωσε ότι η δεινή κατάσταση των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, που τότε βρισκόταν υπό ισραηλινό αποκλεισμό, τον έκανε να ντρέπεται που είναι Ισραηλινός. «Η ταπεινή μου αποστολή είναι να αποτρέψω μια κατάσταση στην οποία πολλοί Ισραηλινοί θα μπορούν να πουν “Δεν ξέραμε”», έχει δηλώσει.

Ο Λέβι υποστηρίζει τη μονομερή αποχώρηση από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη χωρίς παραχωρήσεις: «Δεν ζητείται από το Ισραήλ να “δώσει” τίποτα στους Παλαιστινίους· ζητείται μόνο να επιστρέψει – να επιστρέψει τη γη που τους έκλεψε και να αποκαταστήσει την καταπατημένη αυτοεκτίμησή τους, μαζί με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιά τους». Επίσης, παλιότερα υποστήριζε τη λύση των δύο κρατών, αλλά τώρα θεωρεί ότι έχει καταστεί αδύνατη και υποστηρίζει τη λύση του ενός κράτους.

