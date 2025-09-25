Καυστικός Κασσελάκης για τη συνάντηση Μητσοτάκη – αλ Σαράα: «Όταν βρίσκεσαι με σφαγείς, έχεις υποχρέωση να ενημερώνεις για τα θέματα συζήτησης»

Με αιχμηρό – για να μην πούμε κάτι βαρύτερο – τρόπο σχολίασε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τη χθεσινή συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα – ο οποίος, για να θυμίσουμε, πριν φορέσει κοστούμι και γραβάτα ήταν επικεφαλής της αλ Κάιντα στη χώρα.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Κασσελάκης επισημαίνει ότι «όταν βρίσκεσαι με σφαγείς, έχεις υποχρέωση να ενημερώνεις για τα θέματα συζήτησης. Διαμαρτυρήθηκε για τη σφαγή των χριστιανών στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό; Τι του ανέφερε ο πρώην ηγέτης της αλ Κάιντα; Θα ζουν πλέον ελεύθεροι οι χριστιανοί της Συρίας; Τι κέρδισε η Ελλάδα σε διπλωματικό επίπεδο και είναι τόσο χαρούμενος που φωτογραφίζεται με έναν σφαγέα;».

