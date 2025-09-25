Πόση ζημιά κάνει στο ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου;

Δεν πίστευαν στα αυτιά τους χθες πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και δημοσκόποι.

Η δήλωση που έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου «να μην γίνουμε Καρυστιανού», με ευθεία προσβολή στον αγώνα της προέδρου του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών, εκλήφθηκε όχι απλά ως μία μνησίκακη αναφορά, αλλά κυρίως ως επιτομή πολιτικής αυτοχειρίας.

Την ώρα που φουντώνει ξανά το θέμα των Τεμπών, με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι – του οποίου το αίτημα εκταφής του γιου του το στήριξε και ο Νίκος Ανδρουλάκης – η Διαμαντοπούλου επέλεξε να ρίξει λάδι στη φωτιά. Προσφέροντας μάλλον υπηρεσία στην κυβέρνηση, καθώς υιοθέτησε τη ρητορική της ΝΔ απέναντι στην Καρυστιανού – δεν είναι τυχαίο που την αποθέωσε ο Άρης Πορτοσάλτε το πρωί της Πέμπτης στην τηλεοπτική του παρέμβαση.

Το πρόβλημα πλέον είναι ότι η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ προκαλεί τεράστια ζημιά στο κόμμα της – αυτό είναι ένας κοινός τόπος στις εκτιμήσεις των στελεχών και δημοσκόπων.

Εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ κόντρα στους συγγενείς, αλλά και συμπλέον με την κυβέρνηση στο θέμα των Τεμπών. Εξ ου και πύκνωσαν ξανά τα σενάρια περί επικείμενης μετεκλογικής συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Το ερώτημα είναι πόση ζημιά θα γράψει και θα γράφει για το ΠΑΣΟΚ η Διαμαντοπούλου με τις παρεμβάσεις της.

