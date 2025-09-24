Σάλος στο Χ για τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου για τη Μαρία Καρυστιανού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Βράζουν» τα social media για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει την ευθύνη να μην γίνει Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου».
Οι χρήστες του Χ στάζουν… φαρμάκι κατά της υποψήφιας για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ στις εσωκομματικές εκλογές, θεωρώντας ότι προλειαίνει την ένταξή της στη Νέα Δημοκρατία, αλά Ανδρέα Λοβέρδο.
Δε λείπουν κι εκείνοι που ζητούν από τον Νίκο Ανδρουλάκη να την διαγράψει, αλλιώς θα θεωρήσουν ότι συμφωνεί μαζί της.
