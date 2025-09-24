Σάλος στο Χ για τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου για τη Μαρία Καρυστιανού

«Βράζουν» τα social media για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει την ευθύνη να μην γίνει Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου».

Οι χρήστες του Χ στάζουν… φαρμάκι κατά της υποψήφιας για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ στις εσωκομματικές εκλογές, θεωρώντας ότι προλειαίνει την ένταξή της στη Νέα Δημοκρατία, αλά Ανδρέα Λοβέρδο.

Δε λείπουν κι εκείνοι που ζητούν από τον Νίκο Ανδρουλάκη να την διαγράψει, αλλιώς θα θεωρήσουν ότι συμφωνεί μαζί της.

Μερικά από τα tweet που κατακλύζουν το διαδίκτυο

Αν κάποιος είχε μείνει με την εντύπωση πως το ΠΑΣΟΚ είναι αντιπολίτευση στο σύστημα…σας διαβεβαιώνει η Διαμαντοπούλου ότι ΔΕΝ είναι.



ΔΕΝ είναι "Καρυστιανου".Είναι εναντίον της.Άρα είναι εναντίον του κάθε πολίτη που αγωνίζεται για το δίκαιο του απέναντι στο σύστημα ΤΟΥΣ. https://t.co/Eu2lB4Vu7f — Συναχωμένο Τσιτάχ (@ApsouGeitses) September 24, 2025

Απαράδεκτες δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου. Παρακαλώ να συνεδριάσουν τα πειθαρχικά όργανα του ΠΑΣΟΚ και να γίνει άμεση διαγραφή της. Δεν ταιριάζει με το ήθος, την πολιτική και την ιστορία του ΠΑΣΟΚ η σοβαρότητα. Άκου εκεί, εμείς Νέα Δημοκρατία δεν θα γίνουμε!!!



Γάλα, ρύζι,… pic.twitter.com/hqfcfLPqvT — Mr President (@Mrpresidentgr) September 24, 2025

Το ΠΑΣΟΚ έχει ευθύνη να μη γίνει Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου είπε η κ. Διαμαντοπούλου…

Κύριε @androulakisnick ή σας δίνει πάσα να τη διαγράψατε για να πάει στον φυσικό της χώρο τη ΝΔ δηλαδή ή ασπάζεστε αυτό που είπε… September 24, 2025

Τι σημαίνει, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, «να μη γίνουμε Καρυστιανού»;

Ότι δηλαδή αν ήθελες, θα μπορούσες να γίνεις; Θα μπορούσες να νιώσεις τον πόνο, να αισθανθείς και να συναισθανθείς;

Μία ακροκεντρώα γαλάζια εφεδρεία είσαι τυλιγμένη σε πράσινο χαρτί Α4. Σαν τις φωτοτυπίες που… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) September 24, 2025

Ντροπή και ξεφτίλα στο ΠΑΣΟΚ!!!



Η ξεκάθαρα «γαλάζια» πλέον Διαμαντοπούλου, κάνει επίθεση στη Μαρία Καρυστιανού:

«Να μην γίνει το ΠΑΣΟΚ σαν ΑΥΤΗ. Εμείς δε θέλουμε να βγάζουμε τον κόσμο στους δρόμους και να αντιδράμε».



Εσείς μαντάμ θέλετε να τρώτε δημοσία δαπάνη, μόνο αυτό σας… pic.twitter.com/B8uxVdX5Fq September 24, 2025

Το ΠΑΣΟΚ δεν κινδυνεύει να γίνει ούτε Καρυστιανού ούτε Κωνσταντοπούλου.

Κινδυνεύει να παραμείνει Διαμαντοπούλου. pic.twitter.com/JEeAZKlxYc September 24, 2025

Διαμαντοπούλου:

"Έγινε το 'δεν έχω οξυγόνο' και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κοσμος. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε; Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου ; Είδατε ότι ευτελίστηκαν ένα σωρό διαδικασίες και πράγματα και αποδείχτηκαν ψέματα;

Έχει πολύ μεγάλη… pic.twitter.com/nxWDbCNMxo — Mirsini (@Mirsini1946041) September 24, 2025

