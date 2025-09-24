ΠΑΣΟΚ: Σε διαφορετικό κλίμα από Διαμαντοπούλου ο Ανδρουλάκης για Τέμπη – «Αναφαίρετο δικαίωμα το αίτημα εκταφής»

Την ώρα που η Άννα Διαμαντοπούλου επιτίθεται εναντίον της προέδρου των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, Μαρίας Καρυστιανού, προσπερνώντας τα θεμελιώδη ζητήματα που τίθενται στην υπόθεση και έχουν προκαλέσει την οργή της κοινωνίας για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να μετριάσει τις εντυπώσεις, παίρνοντας ανοιχτά θέση για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Ειδικότερα, στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια όπου συζητείται σ/ν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών για την ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, κατήγγειλε την αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι σε ένα θεμελιώδες δικαίωμα, καλώντας τους βουλευτές να σταθούν ανθρώπινα, ως γονείς, δίπλα σε έναν άνθρωπο που δίνει αγώνα ζωής.

Χαρακτήρισε μάλιστα, προσχηματική την παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, θυμίζοντας ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε άλλες περιπτώσεις παρενέβη προσωπικά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. «Εργαλειοποιείτε τη Δικαιοσύνη και όταν οι αποφάσεις της δεν σας βολεύουν, απλώς δεν τις εφαρμόζετε», υπογράμμισε.

Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Αυτό όμως είναι το κράτος λάφυρο, το κράτος φέουδο. Κανένας σεβασμός ακόμα και σε έναν γονιό, που λίγα μέτρα έξω από τη Βουλή κάνει απεργία πείνας για ένα αναφαίρετο δικαίωμά του. Είναι αναφαίρετο το δικαίωμα του γονιού που χάνει με τόσο τραγικό τρόπο το παιδί του το αίτημα εκταφής. Δεν το βάζω στο πεδίο, -σε καμία περίπτωση-, κανενός κομματικού ανταγωνισμού. Σκεφτείτε ως γονείς, οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πώς πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και σε τόσες άλλες οικογένειες. Γιατί η απάντηση ότι «δεν έχουμε καμία δουλειά κι εμείς δεν παρεμβαίνουμε στα της Δικαιοσύνης», συγγνώμη, αλλά είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε στείλει επιστολή στον κ. Ντογιάκο. Τότε ήταν άλλα τα δεδομένα κ. Μητσοτάκη; Και τώρα είναι άλλα; Τότε μπορούσατε να παρέμβετε, αλλά τώρα δεν μπορείτε; Εσείς σέβεστε τη Δικαιοσύνη; Εσείς εργαλειοποιείτε τη Δικαιοσύνη. Θέλετε να ελέγχετε τη Δικαιοσύνη και όταν οι αποφάσεις της δεν σας αρέσουν, πολύ απλά δεν τις εφαρμόζετε. Όπως έγινε και στην απόφαση του ΣτΕ στο ζήτημα των υποκλοπών. Δεν σας άρεσε η απόφαση που με δικαίωσε και ο Πρωθυπουργός λέει: «δεν την εφαρμόζω». Και μας κάνετε εσείς μαθήματα Δικαιοσύνης. Ποιοι; Εσείς που οργανώσατε επίθεση μέσω υπουργών σας και φιλικών μέσων ενημέρωσης, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε ανεξάρτητες αρχές, και όταν κάποιος σας ελέγξει τον εξοντώνετε ηθικά. Με έναν στρατό στα social media, καλοπληρωμένων κουκουλοφόρων από τους επιχειρηματίες που σας στηρίζουν. Όπως αποκαλύφθηκε, και στα καλόπαιδα της Ομάδας Αλήθειας. Ένας βραχίονας επικοινωνιακής προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας»

Κλείνοντας, δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα ώστε να μπει τέλος σε ένα καθεστώς που δεν σέβεται τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του, τονίζοντας την ανάγκη πολιτικής αλλαγής το συντομότερο δυνατόν.

Οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ

Μεγαλύτερη και πιο ενδεικτική περίπτωση της αντίφασης που βιώνει το ΠΑΣΟΚ και των διαφορετικών αντιλήψεων, προσανατολισμών και αναφορών, που υπάρχουν στο εσωτερικό του, δεν θα μπορούσε να υπάρξει από τη διαφορετική στάση που έχουν δύο κορυφαία στελέχη του για το μέγιστο θέμα των Τεμπών και έναντι της Μαρίας Καρυστιανού.

Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας, μέσα σε μόλις 24 ώρες, είχαν εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση: Η πρώην υπουργός επιτέθηκε εναντίον της προέδρου των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, ο δήμαρχος της Αθήνας εξήρε τον αγώνα της, αναγνωρίζοντας ότι έδωσε πνοή στη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη.

Η κυρία Διαμαντοπούλου προσπερνά τα θεμελιώδη ζητήματα που τίθενται στην υπόθεση και έχουν προκαλέσει την οργή της κοινωνίας για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, καθώς και την αμφισβήτηση σε θεσμούς, όπως η Δικαιοσύνη. Από την άλλη ο κ. Δούκας τάσσεται χωρίς αστερίσκους δίπλα στον αγώνα των συγγενών, στηρίζοντας την προσπάθεια για δικαίωση των θυμάτων και απόδοση δικαιοσύνης, αλλά και συμμεριζόμενος τις φωνές και την αγωνία για τη βαθιά κρίση που διαπερνά τη χώρα σε πολλά επίπεδα, με ευθύνη πρωτίστως της κυβέρνησης.

Σε μία όχι και τόσο απροσδόκητη επίθεση εναντίον της κυρίας Καρυστιανού, αλλά και φανερώνοντας μία φοβικότητα για πιθανούς νέους πολιτικούς σχεδιασμούς, η επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, έθεσε μία διαχωριστική γραμμή για την αντιπολίτευση που πρέπει να κάνει το Κίνημα.

Μιλώντας στη νομαρχιακή επιτροπή του Κιλκίς, και απαντώντας σε ερώτηση που έγινε για το «που ήταν το ΠΑΣΟΚ στην Τέμπη », είπε πως το κόμμα της «δεν σταμάτησε λεπτό». Και πρόσθεσε: «Βγήκε η Καρυστιανού. Πολύ ωραία. Έγινε το “δεν έχω οξυγόνο” και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμο. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε; Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου; Μήπως αυτού του είδους η αντίδραση μπορεί να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού που την είδαμε επί Τσίπρα;».

Ουσιαστικά με τη δήλωσή της αυτή, θύμισε την παρέμβαση που είχε κάνει αμέσως μετά το πρώτο συλλαλητήριο της 26ης Ιανουαρίου, συντασσόμενη τότε στην πραγματικότητα με την κυβερνητική ρητορική κατά της Μαρίας Καρυστιανού και των διαδηλώσεων.

Θεσμική αντιπολίτευση, μακριά από κοινωνικά κινήματα

Η κυρία Διαμαντοπούλου συνέχισε από το Κιλκίς, λέγοντας ότι «εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που θα γίνει Κωνσταντοπούλου. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που ερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό χώρο που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας. Δεν έβγαζε απλώς τον κόσμο στους δρόμους… εμείς έχουμε την ευθύνη, όχι να γίνουμε Κωνσταντοπούλου ή Καρυστιανού, αλλά να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις. Συμμετείχαμε βέβαια σε όσες εκδηλώσεις έγιναν, αλλά η θεσμική μας λειτουργία είναι αυτή που άλλαξε τα δεδομένα», επεσήμανε, περιγράφοντας ένα Κίνημα που προτιμά να κινείται σε φορμαλιστικό και πλαίσιο, μακριά από τα κινήματα και τις δυναμικές διεργασίες της κοινωνίας. Κάνοντας δε μία χρονική και λογική υπέρβαση, πήγε στα πρώτα μνημονιακά χρόνια, ταυτίζοντας οποιαδήποτε κοινωνική κινητοποίηση με ακρότητες και μάλιστα εκείνης της περιόδου: «Τα περάσαμε αυτά. Περάσαμε τις γροθιές και τις φωνές και να σπάνε τζάμια και να τους βρίζουν αντιπάλους. Τα ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θα ξανακάνουμε. Εμείς κάνουμε θεσμική αντιπολίτευση. Εμείς θέλουμε μια χώρα με πολιτική ηρεμία», σημείωσε.

Η προσέγγιση Δούκα

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας προσεγγίζει εντελώς διαφορετικά την κοινωνική κινητικότητα και τις διεργασίες που προκαλούνται με επίκεντρο τα αιτήματα για περισσότερη δημοκρατία και δικαιοσύνη.

Μιλώντας την Δευτέρα στην τελετή απονομή βραβείων «Νίκος Νικηφορίδης» ευχαρίστησε την Μαρία Καρυστιανού γιατί κατάφερε, όπως είπε, να μετατρέψει την «προσωπική της οδυνηρής περιπέτεια» σε «ηχηρό παρών για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη».

Ο δήμαρχος της Αθήνας είναι από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που παρακολουθεί την υπόθεση των Τεμπών με αγωνία και ευμενή στάση απέναντι στα αιτήματα των συγγενών και μάλιστα επισκέφτηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα.

Η αντίστιξη αυτών των δύο προσεγγίσεων, επιβεβαιώνει εν πολλοίς και τους δύο πόλους, τον «δεξιόστροφο» και τον «αριστερόστροφο» που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ.

