Τέμπη: Μετωπική σύγκρουση Τσίπρα-Μαρινάκη – «Ευθύνη του Μητσοτάκη»-«Απαγορεύεται η παρέμβαση στη Δικαιοσύνη»

Νέες πολιτικές εντάσεις προκαλεί η απαίτηση συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για εκταφή των σορών των ανθρώπων τους – απαίτηση που υπογραμμίζεται από τη συνεχιζόμενη απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι – καθώς η κυβέρνηση μοιάζει να «οχυρώνεται» πίσω από τη Δικαιοσύνη, ενώ η αντιπολίτευση καλεί για «εδώ και τώρα» ικανοποίηση των αιτημάτων των συγγενών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, μετά τον Αντώνη Σαμαρά, άλλος ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με μια οξεία παρέμβασή του, ζητά την ικανοποίηση του αιτήματος των συγγενών και κατηγορεί την κυβέρνηση για «υποκρισία». Συγκεκριμένα, ο Α. Τσίπρας δήλωσε ότι «αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα. Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ’ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας.

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες. Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της, απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.

Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες, ο Α. Σαμαράς είχε δηλώσει ότι «ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

Εν πάση περιπτώσει, απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε υψηλούς τόνους σημείωσε ότι «είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μια δημοκρατία με διάκριση των εξουσιών απαγορεύεται η παρέμβαση στη Δικαιοσύνη ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του, όπως είχε δηλώσει ο δικός του υπουργός Σταύρος Κοντονής, λειτουργούσαν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης».

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, για την ουσία της υπόθεσης, πάντως, περιορίστηκε να πει ότι «όσο κι αν σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε δίπλα σε έναν πατέρα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο, σε επίπεδο θεσμικό απαγορεύεται να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Οφείλουμε να μη βάζουμε νερό στο κρασί μας ως προς τον σεβασμό στους θεσμούς. Αυτό δεν μας κάνει λιγότερο ανθρώπους, αλλά πιο συνεπείς στον ρόλο μας για όσο τον έχουμε».

Διαβάστε επίσης

Ναυάγιο Ερντογάν – Μητσοτάκη: Ο αιφνιδιασμός της Αθήνας, η έλλειψη αντανακλαστικών και τα νέα δεδομένα

H ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν φέρνει και εσωκομματικές φουρτούνες – Γιατί πυροβολεί ο Αβραμόπουλος την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης

Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέλαση μαρτύρων από σήμερα έστω και χωρίς… φραπέ