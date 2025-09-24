search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 12:32
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 11:26

Τέμπη: Μετωπική σύγκρουση Τσίπρα-Μαρινάκη – «Ευθύνη του Μητσοτάκη»-«Απαγορεύεται η παρέμβαση στη Δικαιοσύνη»

24.09.2025 11:26
tsipras_marinakis_samaras_new

Νέες πολιτικές εντάσεις προκαλεί η απαίτηση συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για εκταφή των σορών των ανθρώπων τους – απαίτηση που υπογραμμίζεται από τη συνεχιζόμενη απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι – καθώς η κυβέρνηση μοιάζει να «οχυρώνεται» πίσω από τη Δικαιοσύνη, ενώ η αντιπολίτευση καλεί για «εδώ και τώρα» ικανοποίηση των αιτημάτων των συγγενών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, μετά τον Αντώνη Σαμαρά, άλλος ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με μια οξεία παρέμβασή του, ζητά την ικανοποίηση του αιτήματος των συγγενών και κατηγορεί την κυβέρνηση για «υποκρισία». Συγκεκριμένα, ο Α. Τσίπρας δήλωσε ότι «αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα. Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ’ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας.

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες. Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της, απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.

Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες, ο Α. Σαμαράς είχε δηλώσει ότι «ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

Εν πάση περιπτώσει, απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε υψηλούς τόνους σημείωσε ότι «είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μια δημοκρατία με διάκριση των εξουσιών απαγορεύεται η παρέμβαση στη Δικαιοσύνη ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του, όπως είχε δηλώσει ο δικός του υπουργός Σταύρος Κοντονής, λειτουργούσαν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης».

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, για την ουσία της υπόθεσης, πάντως, περιορίστηκε να πει ότι «όσο κι αν σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε δίπλα σε έναν πατέρα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο, σε επίπεδο θεσμικό απαγορεύεται να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Οφείλουμε να μη βάζουμε νερό στο κρασί μας ως προς τον σεβασμό στους θεσμούς. Αυτό δεν μας κάνει λιγότερο ανθρώπους, αλλά πιο συνεπείς στον ρόλο μας για όσο τον έχουμε».

Διαβάστε επίσης

Ναυάγιο Ερντογάν – Μητσοτάκη: Ο αιφνιδιασμός της Αθήνας, η έλλειψη αντανακλαστικών και τα νέα δεδομένα

H ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν φέρνει και εσωκομματικές φουρτούνες – Γιατί πυροβολεί ο Αβραμόπουλος την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης

Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέλαση μαρτύρων από σήμερα έστω και χωρίς… φραπέ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bisbikis-vandi-new
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι» (Video)

emvolio new
ΥΓΕΙΑ

Θεραπευτική κλινική Νοσοκομείου Αλεξάνδρα: Όλα τα εμβόλια που συστήνουν οι εξειδικευμένοι γιατροί στους καρκινοπαθείς

adonis georgiadis 55- new
ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης προς τους διοικητές Νοσοκομείων: «Δεν θα επιτρέψω εκτροχιασμό στον προϋπολογισμό. Μειώστε τα χρέη»

one-battle-after-another_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«One Battle After Another»: Ο Martin Scorsese αποθεώνει τη νέα ταινία του Paul Thomas Anderson, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio

ethniki-200-xiliometra-4
ΕΛΛΑΔΑ

Πόσταρε βίντεο όπου έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και συνελήφθη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 12:29
bisbikis-vandi-new
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι» (Video)

emvolio new
ΥΓΕΙΑ

Θεραπευτική κλινική Νοσοκομείου Αλεξάνδρα: Όλα τα εμβόλια που συστήνουν οι εξειδικευμένοι γιατροί στους καρκινοπαθείς

adonis georgiadis 55- new
ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης προς τους διοικητές Νοσοκομείων: «Δεν θα επιτρέψω εκτροχιασμό στον προϋπολογισμό. Μειώστε τα χρέη»

1 / 3