search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:36
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 09:26

Παρέμβαση Σαμαρά για τα Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η επίμονη απόρριψη του αιτήματος γονιών για εκταφή των παιδιών τους

19.09.2025 09:26
ANTONIS_SAMARAS_1909

Παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά; για το δυστύχημα στα Τέμπη με αφορμή την απόρριψη του αιτήματος γονιών των θυμάτων για εκταφή των παιδιών τους.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι «δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη» του αιτήματος, ενώ κάνει λόγο για «θεμελιώδες, ανθρώπινο δικαίωμα των γονιών» να διαπιστώσουν «εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους».

Όλη η δήλωση Σαμαρά

»Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών:

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους.

Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους.
Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα»

Υπενθυμίζεται ότι η απορριψη του αιτήματος οδήγησε τον Πάνο Ρούτσι, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα να ξεκινήσει απεργία πείνας έξω από τη Βουλή.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μοτίβο της αντιπολίτευσης να καλεί για κάθε θέμα τον πρωθυπουργό»

Με «βαριά ατζέντα» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

ΣΥΡΙΖΑ: Στο «ψάξιμο» για τις συνεργασίες – Εκδήλωση στην Παλλήνη για τις συγκλίσεις των προοδευτικών δυνάμεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

ALEKOS-AKRIVAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

loverdos_floridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη

loverdos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Πήγα στη ΝΔ λόγω… Τεμπών – Δεν αλλάζω απόψεις

ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Καμπανάκι κίνδυνου από τη Novo Nordisk Ελλάς για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που πωλούνται στο διαδίκτυο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:35
Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

ALEKOS-AKRIVAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

loverdos_floridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη

1 / 3