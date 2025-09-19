Παρέμβαση Σαμαρά για τα Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η επίμονη απόρριψη του αιτήματος γονιών για εκταφή των παιδιών τους

Παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά; για το δυστύχημα στα Τέμπη με αφορμή την απόρριψη του αιτήματος γονιών των θυμάτων για εκταφή των παιδιών τους.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι «δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη» του αιτήματος, ενώ κάνει λόγο για «θεμελιώδες, ανθρώπινο δικαίωμα των γονιών» να διαπιστώσουν «εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους».

Όλη η δήλωση Σαμαρά

»Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών:

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους.

Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους.

Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα»

Υπενθυμίζεται ότι η απορριψη του αιτήματος οδήγησε τον Πάνο Ρούτσι, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα να ξεκινήσει απεργία πείνας έξω από τη Βουλή.

