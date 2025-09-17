Ο Πάνος Ρούτσι εδώ και τρεις ημέρες έχει ξεκινήσει απεργία πείνας για το παιδί του, ζητώντας δικαιοσύνη για όλα τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών και απαιτώντας άδεια εκταφής του παιδιού του.

Μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», ο κ. Ρούτσι επανέλαβε ξανά το αίτημά του για εκταφή της σορού του γιου του και με τα λόγια του έκανε ξεκάθαρο πως το μόνο που έχει είναι η συμπαράσταση του κόσμου, η αλληλεγγύη. Κάθε μέρα κόσμος πηγαίνει στο Σύνταγμα απλά για να του συμπαρασταθεί, απλά για να δείξει τη στήριξή του.

Όπως αποκάλυψε, σήμερα (17/9) το πρωί αστικό λεωφορείο σταμάτησε στο Σύνταγμα και οδηγός και επιβάτες κατέβηκαν απλά για να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη έγινε γνωστό πως ο Πάνος Ρούτσι μαζί με την Μαρία Καρυστιανού, κοινοποίησαν εξώδικο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με το οποίο ζητούν την εκταφή των παιδιών τους, όπως είχε πρόσφατα αιτηθεί και ο Παύλος Ασλανίδης.

Το αίτημα των γονέων επικεντρώνεται στο ότι θέλουν να εξακριβωθεί η ταυτότητα των σορών, αλλά και η αιτία θανάτου, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα δεν έχει φωτίσει κρίσιμες πτυχές (όπως το καύσιμο που προκάλεσε την πυρόσφαιρα).

Παράλληλα, πολίτης από την Περιφέρεια ξεκινά και εκείνος απεργία πείνας για να συμπαρασταθεί στον αγώνα του κ. Ρούτσι.

