Λεωφόρος Συγγρού: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κλειστό ξενοδοχείο – Επιχειρούν 14 πυροσβέστες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (17/9) σε κλειστό, μεγάλο ξενοδοχείο επί της Λεωφόρου Συγγρού.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για φωτιά σε πολυώροφο κτίριο επί της Συγγρού 123 που μέχρι πρότινος στέγαζε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με τρία οχήματα, θέτοντας υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν πάρει διαστάσεις. Παράλληλα, αστυνομικοί απέκλεισαν τον παράδρομο της Συγγρού.

Η φωτιά ξεκίνησε από τον δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστα άτομα είχαν μπει το βράδυ στο κτίριο.

