Φωτιά στο Καματερό, «σηκώθηκαν» τα εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Καματερό Αττικής.
Η πυρκαγιά κινητοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική, η οποία βρίσκεται στο σημείο με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου.
Πιο συγκεκριμένα, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Την πυρόσβεση συνδράμουν και υδροφόρες OTA.
