Φωτιά στο Καματερό, «σηκώθηκαν» τα εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Καματερό Αττικής.

Η πυρκαγιά κινητοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική, η οποία βρίσκεται στο σημείο με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καματερό Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες OTA. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Πιο συγκεκριμένα, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Την πυρόσβεση συνδράμουν και υδροφόρες OTA.

Διαβάστε επίσης:

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

Γλυφάδα: Προσέλαβε μέσω Facebook οικιακή βοηθό κι εκείνη τον νάρκωσε και τον «ξάφρισε»

Ευρήματα-σοκ από τις κάμερες σε τούνελ: Οι 7 στους 10 οδηγούς τρέχουν πάνω από το όριο