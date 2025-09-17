Ευρήματα-σοκ από τις κάμερες σε τούνελ: Οι 7 στους 10 οδηγούς τρέχουν πάνω από το όριο

Οι Έλληνες οδηγοί αγνοούν τα όρια ταχύτητας και δεν έχουν κανένα ενδοιασμό να πατήσουν το γκάζι.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα καμερών, που λειτουργεί εδώ και περίπου έναν χρόνο στη σήραγγα των Τεμπών, δείχνει να συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας των οχημάτων.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και καταγράφει τη μέση ταχύτητα των οχημάτων σε όλο το μήκος της σήραγγας, καταρρίπτοντας την κλασική πρακτική όπου οι οδηγοί επιβράδυναν μόνο στην είσοδο και κατόπιν επιτάχυναν εκ νέου.

Η πιλοτική λειτουργία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2024 από την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», την εταιρεία που διαχειρίζεται το τμήμα Μαλιακός – Κλειδί της ΠΑΘΕ.

Όχι πρόστιμα (ακόμη)

Αν και το σύστημα δεν επιφέρει ακόμη βεβαίωση παραβάσεων, έχει προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τις οδηγικές συνήθειες στο εσωτερικό της σήραγγας.

Τα ανησυχητικά στοιχεία

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι αποκαλυπτικά για τις οδηγικές συνήθειες των οδηγών που κινούνται μέσα στη σήραγγα:

• 7 στους 10 οδηγούς κινούνται με ταχύτητες άνω του ορίου των 80 χλμ./ώρα.

• Το 30% φτάνει έως τα 100 χλμ./ώρα.

• Το 50% κινείται μεταξύ 101-120 χλμ./ώρα.

• Ένα 20% ξεπερνά ακόμη και τα 120 χλμ./ώρα.

Η μέση ταχύτητα εντός της σήραγγας αγγίζει τα 108 χλμ./ώρα, ενώ στην αριστερή λωρίδα ξεπερνά τα 125 χλμ./ώρα.

Στη δεξιά λωρίδα το όριο παραμένει οριακά κάτω από τα 100 χλμ./ώρα, κυρίως λόγω της κυκλοφορίας φορτηγών που αποτελούν το 30% των χρηστών του δρόμου.

«Ένα λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο»

Ο διευθυντής Λειτουργίας της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», Δημήτρης Μανδαλώζης, τονίζει, μιλώντας στους 4 Τροχούς, ότι η συνεχής επιτήρηση ωθεί τους οδηγούς να προσαρμόσουν την ταχύτητά τους, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

«Διαχειριζόμαστε τη μεγαλύτερη σήραγγα στην Ελλάδα, οπότε οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ένα λάθος σε αυτό το κλειστό περιβάλλον μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε σοβαρό συμβάν, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία σε χιλιάδες οδηγούς», υπογραμμίζει.

Παράλληλα, εξηγεί ότι, παρόλο που η εταιρεία δεν έχει αρμοδιότητα τροχαίας αστυνόμευσης, επέλεξε να υλοποιήσει το σύστημα υπολογισμού της μέσης ταχύτητας ως το μοναδικό μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

