Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρο ο 26χρονος που καταγγέλθηκε από 20χρονη για σεξουαλική κακοποίηση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 26χρονος που καταγγέλθηκε από 20χρονη για βιασμό. O ίδιος φαίνεται ότι διατηρούσε περιστασιακά σχέση με την 20χρονη.
Η δίωξη που του απαγγέλθηκε στηριζόταν στα όσα κατέθεσε στην αστυνομία η νεαρή γυναίκα η οποία ανέφερε ότι ο 26χρονος κατά την τέλεση γενετήσιων πράξεων μαζί της σε ξενοδοχείο, έγινε βίαιος- παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, όπως επίσης και ότι προηγουμένως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.
Απολογούμενος ο 26χρονος, αλβανικής καταγωγής, αρνήθηκε τις πράξεις, υποστηρίζοντας ότι η 20χρονη τον κατήγγειλε ψευδώς για εκδικητικούς λόγους.
Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο υπό τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με την 20χρονη.
Διαβάστε επίσης:
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψάχνουν 5 με 7 εγκληματικές οργανώσεις, στο στόχαστρο και κτηνίατροι – Η περίπτωση μίας 92χρονης στην Κοζάνη
Ανδρέας Λοβέρδος για την ένταξή του στη ΝΔ: «Οι πολίτες δεν βλέπουν τον Νίκο Ανδρουλάκη ως εναλλακτική»
Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν «κοιμίζει» τη ΝΔ: Ενεργό το «αντάρτικο» βουλευτών – Βρεττός και Φαήλος Κρανιδώτης οι νέες προσχωρήσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.