Αποτροπιασμός στην Πέλλα: Ηλικιωμένος κακοποίησε γάτα μέχρι θανάτου

Ηλικιωμένος κακοποίησε μέχρι θανάτου γάτα σε περιοχή της Πέλλας, ενώ συνελήφθη και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πρόκειται για 73χρονο, που, σύμφωνα με καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα, έριξε με δύναμη στο οδόστρωμα το ζώο, το οποίο κρατούσε στο χέρι του, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα.

Από την έρευνα δεν προέκυψε η γάτα να ήταν δική του.

Εις βάρος του 73χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας για την κακοποίηση των ζώων.

